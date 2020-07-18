В Хабаровске и Владивостоке прошли акции в поддержку Фургала

В Хабаровске и Владивостоке прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Так, на центральной площади Владивостока собрались горожане с плакатами. Немногочисленная акция, в которой приняли участие 200-500 человек, проходила рядом с овощной ярмаркой, передаёт ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В Хабаровске, несмотря на 30-градусную жару, на улицы города в поддержку губернатора, по подсчётам корреспондента ТАСС, вышли несколько тысяч человек. В свою очередь «Коммерсант» и РБК сообщают, что в несанкционированном шествии приняли участие около 50 тыс. человек.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля возле своего дома. Позже регулярным рейсом Хабаровск – Москва он был доставлен в Москву, где ему было предъявлено обвинение в организации целой серии убийств, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Как уже писало ранее наше издание, речь, в частности, идёт об убийствах бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области.

10 июля Басманный суд российской столицы арестовал Фургала на два месяца. При этом сам он виновным себя не признаёт, а адвокаты чиновника заявили, что губернатор ещё до своего задержания якобы знал о ведущемся расследовании, но никак ему не препятствовал и никаких попыток скрыться не предпринимал.

17 июля стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под стражу губернатора Хабаровского края. Таким образом, Фургал останется под стражей в СИЗО «Лефортово» до 9 сентября 2020 года.

Вчера же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин решение об отставке Фургала пока не принял.