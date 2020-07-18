Виды и особенности противопожарных дверей

Данная характеристика включает в себя два главных состояния, маркируемых буквами «Е» и «I», возле которых помещаются цифры, обозначающие максимальную продолжительность сохранения огнеустойчивости дверной конструкцией. Буква «Е» обозначает состояние утраты целостности, при достижении которого в полотне двери образуются щели, происходит его выпадение из короба либо разрушение короба. Буква «I» обозначает утрату теплоизоляционных качеств, в результате чего происходит нагревание поверхности полотна двери до температуры выше допустимой.

Теплоизолирующие и конструктивные качества противопожарных дверей ei 90 сохраняются в течение как минимум девяноста минут.

Главная ценность противопожарных дверей EI от НПО Пульс состоит в способности выдерживать высокие температуры и предотвращать распространение дыма в течение девяноста минут. Продолжительность сопротивления пагубным процессам горения и сохранения целостности дверных конструкций ei составляет шестьдесят минут. В этом заключается главное различие между данными видами противопожарных дверей.

Выбор модели противопожарных дверей зависит от предназначения здания и площади помещения. Изделия ei 90 желательно устанавливать:

на складах;

в местах скопления значительного числа людей;

в производственных зданиях;

в бизнес-центрах;

в офисах;

в торгово-развлекательных центрах.

Двери ei 60 рассчитаны на монтаж в коттеджах и многоквартирных домах.

При выборе противопожарных дверей ei 90 первым делом нужно определиться с их конструкцией. Эти изделия могут иметь одну или две створки. Для обеспечении высокой огнеустойчивости используются усиленная створка и дверное полотно повышенной толщины, изготовленное из стали. В качестве теплоизоляции служит термоустойчивый высокоплотный наполнитель. Для изготовления профиля дверной коробки используют стальной лист повышенной толщины. Исходя из местонахождения проема, устанавливается торцевая или угловая дверная коробка. Помимо глухих дверей из металла выпускаются остекленные конструкции (не больше 25% стекла).

Стоимость изделий, изготовленных с использованием огнеупорного стекла, выше стоимости одностворчатых глухих дверей. Однако наличие стеклянных элементов в конструкции двери обеспечивает возможность вести наблюдение за ситуацией в помещении, в котором возникло возгорание. Двустворчатые двери предназначены для широких проемов.