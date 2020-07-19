Коронавирус в России: опубликована новая статистика по заболевшим и умершим

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 109 новых больных COVID-19.

Таким образом, всего к утру 19 июля в 85 регионах РФ зафиксировано 771 546 заболевших коронавирусом. Из них выздоровело – 546 863 (+7 490). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 12 342 человек (+95 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 591 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 245 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+237), Нижегородская область (+218) и Санкт-Петербург (+202)

Напомним, 18 июля в России было зафиксировано 6 234 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.