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Обвиняемый в организации убийств Фургал согласился сотрудничать со следствием

Москва, 19.07.2020

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который обвиняется в организации убийств и покушении на убийство, готов сотрудничать со следствием.

Об этом рассказал журналистам адвокат чиновника Борис Кожемякин. По его словам, его подзащитный готов сотрудничать для установления истины по своему делу.

«Фургал заинтересован в восстановлении справедливости, – цитирует юриста агентство «Интерфакс». – Поэтому для установления истины он готов сотрудничать со следствием и предоставить всю информацию, которой владеет».

При этом адвокат рассказал, что пока у него в СИЗО свиданий с губернатором Хабаровского края не было, но он надеется посетить его уже в начале следующей недели.

Кроме того, адвокат заявил, что не располагает информацией, что на его подзащитного оказывается давление с целью вынудить того добровольно сложить с себя полномочия губернатора.

«Я это знаю из печати. Других источников информации у нас пока нет, так как повторю, что свиданий с Фургалом в СИЗО у защиты ещё не было. Следственные действия ещё на начаты», – резюмировал Кожемякин, добавив, что никаких новых обвинений Фургалу не предъявлялось.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля возле своего дома. Позже регулярным рейсом Хабаровск – Москва он был доставлен в Москву, где ему было предъявлено обвинение в организации целой серии убийств, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 

Как уже писало ранее наше издание, речь, в частности, идёт об убийствах бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области.

10 июля Басманный суд российской столицы арестовал Фургала на два месяца. При этом сам он виновным себя не признаёт, а адвокаты чиновника заявили, что губернатор ещё до своего задержания якобы знал о ведущемся расследовании, но никак ему не препятствовал и никаких попыток скрыться не предпринимал.

17 июля стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под стражу губернатора Хабаровского края. Таким образом, Фургал останется под стражей в СИЗО «Лефортово» до 9 сентября 2020 года.

18 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин решение об отставке Фургала пока не принял. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что глава государства объявит о назначении врио губернатора Хабаровского края уже в понедельник, 20 июля.

Ранее сообщалось, что накануне в Хабаровске и Владивостоке прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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