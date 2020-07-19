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Погода до конца июля: Россию накроют ливни, грозы и град

Москва, 19.07.2020
  • Погода до конца июля: Россию накроют ливни, грозы и град

Александр Щербак/ТАСС

Нынешний июль продолжает оставаться очень нестабильным. Не успевают синоптики предупредить о сильной жаре, как уже буквально через пару дней ей на смену приходит резкое похолодание, которое также стремительно уступает место новым волнам горячего воздуха.

При этом регулярное изменение климатической обстановки сопровождается ливнями. Такая погода будет сохранятся на большей части территории страны как минимум до начала августа. Например, уже завтра Россию накроют ливни, грозы град.

Погода до конца июля в Тверской области

Жителям Тверской области пока следуют забыть о жаре и достать из своих гардеробов дождевики, резиновые сапоги, а также тёплые вещи.

При этом здесь погода начала портится уже сегодня. Продолжительных осадков не было, но локальные дожди местами всё-таки выпадали. В понедельник, 20 июля, по прогнозу синоптиков, тверичей ждут уже обильные ливни, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. А воздух остынет до плюс 20.

Во вторник, 21 июля климатическая обстановка всё такая же – дожди и грозы. Но местами возможен град. В среду, 22 июля — дождь не прекратится, зато грозы уйдут, а столбики термометров опустятся до плюс 14-18.

Дождливая, пасмурная погода будет держаться в области почти до самого конца июля. И лишь 30-31 числа на смену циклону придёт антициклонический фронт, под влиянием которого на небе не останется ни облачка, а яркое солнце прогреет воздух до плюс 24.   

Прогноз погоды в Нижегородской области. Погода до конца июля 

Синоптики также предупреждают о ненастной погоде в Нижегородской области. В начале предстоящей недели объёмы атмосферной влаги здесь значительно возрастут. А вот температурный фон будет очень нестабильным – в период с 20 по 28 июля столбики термометров станут скакать от плюс 18 до плюс 23.

При этом грозовые осадки будут выпадать до 24 июля, а пик непогоды придётся на вторник, 21 июля. В этот день на Нижний Новгород обрушится до 30% месячной нормы небесной влаги.

С 29 июля в регионе значительно потеплеет – синоптики обещают ясную, солнечную погоду и плюс 25-26. В таком климатическом режиме Нижегородская области вступит в последний месяц календарного лета.

Погода в Крыму. Прогноз синоптиков на 10 дней

В Крыму в ближайшее 10 дней тоже не обойдется без гроз и осадков. В частности, в Евпатории, согласно прогнозу синоптиков, при высоком температурном фоне, который будет держаться в пределах плюс 30-31, местами выпадут дожди, а по ночам станут грохотать грозы и сверкать молнии.

В Ялте ливни, грозы и град ожидаются ближе к концу месяца. Так, в среду, 29 июля на курорт может вылиться до половины месячной нормы осадков.

Керчь и другие крымские курорты, расположенные на побережье Азовского моря, пасмурная погода накроет уже в ближайшие дни. В Севастополе же, по прогнозу метеорологов, обойдётся без природных катаклизмов, хотя небольшие осадки, например, завтра здесь всё-таки ожидаются.  

Прогноз погоды до конца месяца в Сибири

Грядущая рабочая неделя почти во всех сибирских регионах будет пасмурной и дождливой.

В частности, ливни и грозы накроют Красноярский край. И если в понедельник, 20 июля, по данным Гидрометцентра, будет ещё тепло (плюс 25) и сухо, то уже в ночь на вторник почти на всей территории края погода начнёт портится – градусники покажут всего плюс 12.

К середине недели градусники выше плюс 17 не будут показывать даже днём. Метеорологи обещают облачное небо и сильный дождь, который местами будет переходить в град.

Совсем пасмурно станет в последние дни второго календарного месяца лета, когда воздух остынет в регионе до плюс 15. Кроме того, ожидают грозы и сильный ливень.

Примерно по тому же сценарию станет развиваться климатическая ситуация в Кемеровской и Новосибирской областях. Дожди в этих регионах будут идти, как минимум до четверга, температура понизится с плюс 28, которые здесь ожидаются завтра, до плюс 19.

До конца месяца в этих областях, а также в других регионах Сибири погода ещё несколько раз поменяется, но сильной жары уже точно не будет.

Погода в Хабаровском крае

По прогнозу Гидрометцентра, мощный циклон с ветром ливнями и грозами накроет на предстоящей неделе Хабаровский край.

Атмосферная воздушная масса с фронтальными разделами и влагой резко испортит погоду в регионе начиная с середины недели. После аномальной жары, которая держалась здесь все последние дни, уже завтра станет пусть немного свежее и пойдёт дождь.

Настоящее же похолодание придёт в Хабаровский край в четверг 28 июля, когда столбики термометров обрушатся к отметке плюс 22-23, что сразу на 15-16 градусов ниже чем было ещё в прошедшую субботу. Понижение температуры будет сопровождаться усилением ветра, проливными дождями. Местами прогнозируются град и грозы с молнией.

В дальнейшем температура повысится до плюс 24-26. Но дожди при этом станут более обильными и продолжительными.

Погода в Москве до конца июля. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в Москве до конца июля будет пасмурно, сыро и прохладно для последней декады последнего календарного месяца лета. Так, 20-24 числа ожидаются осадки, иногда сильные. В ночные часы возможны грозы и понижение температуры до плюс 11-13.

К концу недели столицу накроют мощные ливни, но станет теплее - плюс 21-22. В последние дни июля столбики термометров поднимутся ещё на несколько градусов выше. Но жара в регион до начала августа точно не вернётся.

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