В центре имени Гамалеи назвали срок действия вакцины от коронавируса

Александр Гинцбург – директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ – назвал предположительный срок действия российской вакцины от коронавируса.

По его словам, россиянам, возможно, придется проходить вакцинацию от COVID-19 раз в несколько лет. При этом он пояснил, что это вполне нормально, передаёт ТАСС.

«Так, довольно часто меняют вакцину от гриппа. Вероятно, что необходимо будет вносить изменения и в антигенный состав вакцины против коронавируса», – резюмировал Гинцбург, добавив, что за тот небольшой период наблюдения, в который ведется мониторинг развития заболевания, не было выявлено свидетельств того, что вирус сильно изменяет свою структуру.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 9 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 109 новых больных COVID-19.

Таким образом, всего к утру 19 июля в 85 регионах РФ зафиксировано 771 546 заболевших коронавирусом. Из них выздоровело – 546 863 (+7 490). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 12 342 человек (+95 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 591 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 245 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+237), Нижегородская область (+218) и Санкт-Петербург (+202).

Напомним, 18 июля в России было зафиксировано 6 234 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.