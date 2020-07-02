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Акции дня: «Россети» выбились в лидеры

Москва, 02.07.2020

Российский рынок акций после короткого перерывал в середине недели бодро завершил дневную сессию торгов. Особой популярностью пользовались бумаги «Россетей»: росла стоимость как обыкновенный акций (+3,13%), так и привилегированных (+6,04%).
В этом году компания выплатила рекордно высокие дивиденды – в общей сумме 23 млрд рублей. На обыкновенную акцию пришлось 0,088 руб., на «преф» 0,189 руб. Дивиденды поступили на счета акционеров 30 июня, и по всей видимости они стали покупать на эти деньги акции в первый рабочий день после выходных. В целом, такие высокие выплаты в адрес акционеров подстегивают спрос на акции «Россетей», а те же привилегированные акции  компании выросли с марта 2020 года более чем на 100%.
Индексы закончили дневные торги в плюсе: индекс Мосбиржи вырос на +1,66% до 2788,79 пунктов,  а индекс РТС поднялся на +2,94% до 1250,57 пунктов. Последний раз на такой уровне они были две недели назад. Показетели стоимости нефти Brent также уверенно шли вверх, по состоянию на 18:49 мск ее стоимость составила 42,62 доллара за баррель (+1,40%). Российская валюта укреплялась – 70,39 рублей за доллар.

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