Белоруссия ждет от России «человеческого» отношения

В ходе торжественного собрания, посвященного Дню Независимости, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика хочет, чтобы к ней по-человечески относились с Востока и не понукали с Запада.

«Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся», - сказал белорусский глава. Он уточнил, что ожидает, что Россия «в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относилась по-человечески». Лукашенко подчеркнул, что это единственное требование, «остальное сами заработаем», цитирует главу государства госагентство БелТА.

Помимо этого, Минску не нравится, когда им понукают с Запада, сообщил Лукашенко, напомнив историю с нотой протеста французских дипломатов из-за задержания в белорусской столице двух кандидатов в президенты Белоруссии на предстоящих в августе выборах.

«Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда еще "желтые жилеты" с улиц не сошли?», - продолжил президент. Он добавил, что сегодня идет «страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво».

Напомним, в конце июня посольство Франции в Минске осудило задержание двух кандидатов на пост президента Белоруссии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте консульства.