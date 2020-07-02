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Биржевая цена АИ-95 четвёртый день подряд бьёт исторический максимум

Москва, 02.07.2020

По итогам торговой сессии Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) стоимость Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 58,696 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 0,64% по сравнению с предыдущим показателем. При этом объём торгов составил 6,795 тыс. тонн на общую сумму 398,84 млн руб.

Таким образом, биржевая цена Аи-95 уже четвёртый день подряд бьёт исторический максимум. Предыдущие рекорды зафиксировались в понедельник и вторник, а до этого в пятницу.

Стоимость 1 тонны бензина Аи-92 по итогам сегодняшних торгов на СПбМТСБ составила 50,883 тыс. руб. что на 0,44% выше уровня предыдущей торговой сессии. Объём торгов этой марки бензина – 12,450 тыс. тонн (633,49 млн руб.).

Напомним, СПбМТСБ организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, стройматериалов, минеральных удобрений. Кроме того, биржа проводит торги на срочном рынке. В ходе торгов формируется оптовая цена топлива. Всего на СПбМТСБ реализуется не более 20% от общего производства бензина в РФ.

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