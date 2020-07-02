Эпидемиолог рассказала, как уберечься от заражения COVID-19 на курортах

Людмила Алимбарова – кандидат медицинских наук, эксперт Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи – рассказала, что ждать нашим соотечественникам от коварного COVID-19 на курортах страны.

Как пояснила специалист, коронавирус со временем лучше приспосабливается к человеку. При этом она подчеркнула, что несмотря на то, что с повышением температуры воздуха COVID-19 меньше держится на поверхностях, это не повод пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

«У нового типа коронавируса около 200 изученных мутаций, а всего в мире существуют китайская, европейская и латиноамериканская разновидности вируса, – цитирует эпидемиолога РИА Новости. – Но они выходят за пределы «родных» стран и курсируют, постоянно меняясь и продолжая адаптироваться к человеку».

Также она рассказал, согласно исследованиям, COVID-19 мутирует чуть медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, но это всё равно происходит.

«Существует такая точка зрения, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому. А это, в свою очередь, означает, что скоро вирус станет одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года», – считает Алимбарова.

При этом она напомнила, что летом вероятность заражения коронавирусом снижается, так как при высокой температуре и ультрафиолетовых излучениях он живёт недолго на металлических и пластиковых поверхностях. Также быстрее коронавирус утрачивает активность и при выделениях со слизистой больных им людей.

«Но это вовсе не означает, что на курортах отсутствуют риски заразиться COVID-19, поэтому рекомендуется не прекращать носить маски в местах скопления людей, а также соблюдать социальную дистанцию», – считает Алмбарова.

Кроме того, специалист отметила, что согласно многочисленным исследованиям, люди, ведущие ленивый образ жизни, а также те, кто наоборот перебарщивает со спортом, имеют более высокую склонность к заражению.

«А вот умеренные нагрузки даже на отдыхе полезны и в устойчивости к вирусу, и в целом для организма», – резюмировала эксперт Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 30 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в России выявили ещё 6 760 новых больных COVID-19.

Всего к утру 2 июля в 85 регионах страны зафиксировано 661 165 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 428 978 (+6 047). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 9 683 человек (+147 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 662 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 317 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+266), Санкт-Петербург (+258) и Иркутская область (+243)

Накануне в России было зафиксировано 6556 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.