Вход/Регистрация Подписка

Эпидемиолог рассказала, как уберечься от заражения COVID-19 на курортах

Москва, 02.07.2020

Людмила Алимбарова – кандидат медицинских наук, эксперт Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи – рассказала, что ждать нашим соотечественникам от коварного COVID-19 на курортах страны.

Как пояснила специалист, коронавирус со временем лучше приспосабливается к человеку. При этом она подчеркнула, что несмотря на то, что с повышением температуры воздуха COVID-19 меньше держится на поверхностях, это не повод пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

«У нового типа коронавируса около 200 изученных мутаций, а всего в мире существуют китайская, европейская и латиноамериканская разновидности вируса, – цитирует эпидемиолога РИА Новости. – Но они выходят за пределы «родных» стран и курсируют, постоянно меняясь и продолжая адаптироваться к человеку».

Также она рассказал, согласно исследованиям, COVID-19 мутирует чуть медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, но это всё равно происходит.

«Существует такая точка зрения, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому. А это, в свою очередь, означает, что скоро вирус станет одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года», – считает Алимбарова.

При этом она напомнила, что летом вероятность заражения коронавирусом снижается, так как при высокой температуре и ультрафиолетовых излучениях он живёт недолго на металлических и пластиковых поверхностях. Также быстрее коронавирус утрачивает активность и при выделениях со слизистой больных им людей.

«Но это вовсе не означает, что на курортах отсутствуют риски заразиться COVID-19, поэтому рекомендуется не прекращать носить маски в местах скопления людей, а также соблюдать социальную дистанцию», – считает Алмбарова.

Кроме того, специалист отметила, что согласно многочисленным исследованиям, люди, ведущие ленивый образ жизни, а также те, кто наоборот перебарщивает со спортом, имеют более высокую склонность к заражению.

«А вот умеренные нагрузки даже на отдыхе полезны и в устойчивости к вирусу, и в целом для организма», – резюмировала эксперт Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 30 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в России выявили ещё 6 760 новых больных COVID-19.

Всего к утру 2 июля в 85 регионах страны зафиксировано 661 165 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 428 978 (+6 047). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 9 683 человек (+147 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 662 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 317 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+266), Санкт-Петербург (+258) и Иркутская область (+243)

Накануне в России было зафиксировано 6556 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. «Голливудская диета» была придумана не для похудения
    Кето-диета набирает популярность после рассказов знаменитостей о ее чудодейственных свойствах. Диета действительно дает возможность сбросить вес в рекордные сроки, при этом питаясь вкусной и калорийной едой. Однако оказалось, что с кето все не так просто и не стоит торопиться пробовать на себе голливудский тренд
  2. Ипотека пробьет дно
    Достаточно низкие уже и сегодня ставки кредитов на приобретение недвижимости к концу года могут опуститься ниже 7% годовых
  3. Компании нарастили объемы валюты до максимума с 2016 года
    Стремительное укрепление рубля сталкивается с непреодолимыми факторами. Вторая половина лета не обещает повторения успехов последних трех месяцев, напротив, шансы на существенное ослабление очень велики
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама