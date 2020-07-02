ФРС готовит рынкам курс инъекций от коронавируса

Комитет по открытым рынкам ФРС США провел очередное заседание, на котором обсудил потенциальное воздействие на экономику страны второй волны коронавируса в случае ее возникновения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ставший известным текст протокола заседания, прошедшего 9-10 июня, рассматривался, в том числе, «самый пессимистичный» сценарий развития событий. Ставка ФРС ожидаемо была сохранена на уровне от 0-0,25% годовых.

Как считают члены комитета, «более пессимистичный прогноз не менее вероятен, чем базовый прогноз». При этом вероятность негативного развития ситуации с коронавирусом, возможность усиления динамики рецессии, напряженность в американо-китайских отношениях могут представлять краткосрочные риски для финансовых рынков. Пока же «моделирование показало, что комитету придется поддерживать высокостимулирующие финансовые условия в течение многих лет, чтобы значительно ускорить восстановление от нынешнего серьезного спада», — говорится в документе.

В связи с этим в числе потенциальных мер, которые помогут спасти экономику США, называлось ограничение доходности облигаций — механизм, которым пользовался Федрезерв во время и после Второй мировой войны и который уже используют Банк Японии и Резервный банк Австралии. Подобный подход может контролировать доходность гособлигаций без крупных закупок центробанком государственных ценных бумаг, хотя при определенных обстоятельствах такая потребность и может возникнуть. Тем не менее, «почти все участники дали понять, что у них есть много вопросов по поводу стоимости и выгодности такого подхода».

Пандемия произвела сопоставимый с войной сокрушительный эффект, замечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Ограничение доходности, по его словам, — инструмент, который сократит возможности для спекуляций и роста госдолга. Это необходимо, так как на фоне экономической рецессии в США и в мире рост госдолга Штатов, уже и так раздутого до гигантских объемов, грозит обвалом.

Вероятность второй волны коронавируса оценивается эпидемиологами как очень высокая, считает эксперт. Не зря многие организации (и экономической направленности, и медицинской) говорят о наступлении «новой реальности». Так, индустриальное производство Германии в мае сократилось на 29,9% к прошлому году, в Италии — на 42,4%, в Индии — на 55,4%. ВВП Великобритании упал на 2,2% за первый квартал, что является рекордом за последние 40 лет.

Уровень безработицы в США — 47,2%, тогда как во время Великой депрессии сто лет назад этот уровень достиг 25%. В случае второй волны пандемии даже сложно прогнозировать, какие уровни падения мировой экономики будут достигнуты. Но очевидно: сам процесс восстановления глобального производства и занятости займет очень длительное время (несколько лет). Даже без второй волны пандемии.

Россия — участник мировой цепочки производства и поставок, и потому глобальный кризис нас коснется так же, как и другие страны, уверен Артем Деев. Но дополнительным негативным фактором будет падение спроса на сырьевые товары: от нефти и газа до леса и железной руды. Это создаст давление на бюджет РФ, который будет страдать от хронического дефицита. Государству придется увеличивать объемы заимствований на внешних рынках для его восполнения и искать другие источники доходов.

Устанавливая конкретный уровень доходности, ФРС фактически дает себе мандат на неограниченный выкуп гособлигаций, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, отмечая обратную связь доходностей и цен. В то время, как в программах количественного смягчения присутствует некий лимит.

Благодаря этому инструменту участники рынка получают усиленный сигнал, что в обозримом будущем денежно-кредитная политика не подвергнется ужесточению. Реальному сектору экономики это дает более твердые гарантии сохранения крайне низкой стоимости заемных средств, в том числе опосредованно и тех, которые привлекаются на более длительный срок.

Но, обращает внимание аналитик, разработанный для поддержания экономики и усиления инфляции инструмент был принят на вооружение Банком Японии и за последние три года не привел к желаемым целям. Причем он имел побочные эффекты, как например обвинения в сокращение ликвидности рынка, поскольку большая часть эмиссии Минфина была выкуплена денежным регулятором. В то же время, неизвестно, в каком состоянии находился бы финансовый рынок Японии, если бы ЦБ этой страны не прибегнул к столь нестандартному инструменту, замечает он.

Если в Японии регулятор таргетирует вблизи нуля доходность по десятилетним гособлигациям, то в ФРС ведется дискуссия о бумагах со сроком два-три года.

По оценкам Goldman Sachs, порядка 40% американского бизнеса вынуждено вернуться к ограничениям или остановть открытие из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации. Главный инфекционист США Энтони Фаучи в свете последних цифр допустил сценарий, что в скором времени диагноз COVID-19 будет ставиться сотне тысяч американцев ежедневно — вдвое больше текущего показателя. Так же он заявил, что ситуация с коронавирусом никогда не была под контролем и до начала снятия ограничений.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, в свою очередь, что о полном восстановлении экономики можно будет говорить, когда население сможет вернуться к привычному ритму жизни. На фоне заявлений о том, что вакцина, в лучшем случае, может появиться лишь к зиме, сценарий V-образного восстановления экономики представляется маловероятным, полагает Михаил Коган. Более корректно говорить о 2-3 годах или о большем сроке, если иметь в виду восстановление утраченных рабочих мест.