Газовое регулирование: участникам рынка пора брать пример с ОПЕК+

Санкции против «Северного потока — 2» внесли в проект оборонного бюджета США от Сената. Политическое давление на рынок углеводородов и, в частности, природного газа, постоянно усиливается. Участники международного дискуссионного клуба «Валдай» не могли оставить это без внимания — ключевой темой международной конференции, стартующей на площадке клуба станет «Глобальная энергетика и международные политические риски».

Газовый рынок все еще находится в стадии становления и потому уязвим, отмечают авторы ключевого доклада конференции «Политические риски для мировой энергетики: от ресурсного национализма до «молекул свободы» и климатического оружия» генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов и его заместитель по газовым проблемам Алексей Гривач.

Они напоминают, что еще в 2011 году МЭА заявило: «Мы стоим на пороге золотого века природного газа». Однако этот век все еще не наступил: голубое топливо занимает лишь третье место в табели о рангах мировой энергетики. И это, несмотря на доступность запасов, развитые технологии и безусловные экологические преимущества по сравнению с нефтью и углем.

Что же мешает наступлению золотого века? Причин несколько: это и узкий круг потенциальных поставщиков газа, и транзитные риски, связанные с транспортировкой по суше на большие расстояния. Но главное — та самая политическая подоплека. Еще в 1970-1980 годах камнем преткновения стали поставки голубого топлива из СССР в Западную Европу. Тогда США предприняли колоссальные политические и дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить строительство газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород».

Сейчас все повторяется с проектами «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». «Современная ситуация — практически незакамуфлированный акт борьбы за рынок сбыта для сжиженного природного газа из США», — описывают ситуацию Симонов и Гривач.

Став экспортером углеводородов Соединенные Штаты периодически прибегают к политическим инструментам для дискредитации конкурентов, отмечают эксперты. «До логического конца эта история была доведена вбросом идеи о «молекулах свободы», умозрительно содержащихся в американском сжиженном природном газе (СПГ)», — добавляют они.

Даже нынешние нападки на «Северный поток — 2» прикрываются благими намерениями. Как заявил один из соавторов инициативы добавления санкций против проекта в оборонный бюджет США, Стив Вомак, с помощью нового газопровода Россия увеличит зависимость Польши и Украины от своего сырья. Таким образом, сенаторы, правда, несколько сузили круг потенциальных пострадавших, ведь раньше с помощью американских ограничительных мер они пытались спасти как минимум всю Европу. Которая об этом совсем не просила и отнюдь не в восторге от вмешательства в свои дела и, в частности, экстерриториальных санкций Вашингтона.

Все меняется

Между тем, ситуация стремительно меняется. Так ограничитель в виде короткого списка поставщиков уже фактически сошел на нет: об этом свидетельствует и динамичное развитие рынка СПГ, за 5 лет выросшего в 1,5 раза, и рост диверсификации источников газа. Увеличивается гибкость использования трубопроводной инфраструктуры в Европе. Причем, за счет запуска российских магистралей, идущих в ЕС через Балтику, опять же российского «Турецкого потока», «Южного газового коридора» из Каспия в Турцию. Кроме того, активно идут мероприятия по интеграции рынков внутри Евросоюза в единое пространство.

Реальностью становятся и перетоки трубопроводного газа между Европой и Китаем — крупнейшими импортоориентированными рынками. В докладе отмечается, что такую возможность даст проектирующийся сейчас газопровод «Сила Сибири — 2» из Западной Сибири в КНР, который соединит месторождения полуострова Ямал и Уренгойского узла и с Евросоюзом, и с КНР.

«Наряду с развитием торговли СПГ, эволюцией механизмов ценообразования и ростом взаимосвязей между региональными рынками, что является прологом к формированию ликвидного глобального рынка газа, это создает почву для дальнейшего безопасного роста потребления природного газа в мире», — поясняют авторы исследования

А могли бы договориться

«С этой точки зрения, попытки Соединенных Штатов получить неконкурентные преимущества за счет методов грубого дипломатического давления, введения санкций или торговых войн (как в случае торговой сделки с Китаем) выглядят не только историческим анахронизмом и искусственным ограничителем развития мировой энергетики на основе экологичного и экономичного топлива, — они напоминают подпиливание сука, на который американцы еще только планируют усесться», — рассуждают эксперты. По их мнению, гораздо эффективнее сработала бы тактика согласования и многостороннего диалога. Это помогло бы в том числе значительно улучшить и экономическую ситуацию на газовом рынке.

А ему бы явно не помешали оздоровительные процедуры: падение цен в этом году было драматичным. Так средняя цена газа на хабе TTF в Европе за первые 4 месяца 2020 года упала вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, для спотовых поставок в Японию падение составило 44%. Тогда как нефть потеряла лишь 33%. Правда, цены на хабах, в отличие от нефтяных котировок, которые универсальны, определяют стоимость лишь части поставок, а доля спота СПГ в Азии крайне мала. Но и этих данных достаточно, чтобы понять, что негативное воздействие оказалось очень глубоким и одновременно с глобализацией рынка растет востребованность действенных механизмов стабилизации.

Однако кто может их выработать? По мнению Константина Симонова и Алексея Гривача, Форум стран — экспортеров газа, этот «газовый ОПЕК», соответствующими возможностями по координации действий в сфере добычи и экспорта не обладает. Как отмечают эксперты, эта организация не воспринимается в публичном поле в качестве площадки для принятия совместных антикризисных решений. Но их необходимость уже явно назрела и тяжелое положение на рынке, возможно, все-таки заставит участников рынка перейти к диалогу.

По крайней мере некоторые из них на примере сделок ОПЕК и ОПЕК+ уже доказали, что умеют договариваться и держать обещания. Конечно, в меру своих сил, возможностей и амбиций. Для рынка, еще переживающего период становления, пока и этого может быть достаточно.