Курс доллара: рублю не оставили шансов

Накануне основного дня голосования по правкам в Конституцию, который в России был объявлен выходным, рубль рухнул к основным резервным мировым валютам до минимумов середины мая.

Вечером во вторник на торгах Московской биржи курс доллара составил 71,20 руб. что сразу на 1,21 руб. выше уровня закрытия понедельника; курс евро – 80,02 руб., (+1,33 руб.). При этом в моменте доллар торговался 30 июня по 71,34 руб. впервые с 28 мая, евро вырастал до 80,16 руб. – максимума с 14 мая.

По мнению экспертов, нацвалюта обвалилась в обеих парах в условиях низкого интереса к рисковым активам, ребалансировки позиций в последний день месяца и квартала, а также накануне выходного дня.

Не поддержали рубль и мировые цены на «чёрное золото», которые во вторник продолжили умеренно снижаться на тревожных ожиданиях второй волны коронавируса COVID-19. Так, контракты на нефть марки Brent на торгах Лондонской биржи подешевели до 41,6 долл. за баррель (-0,6%). Фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской бирже торговались по 39,59 долл. за бочку, опустившись на 0,28%.

Как заявил Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА», рубль 30 июня демонстрировал ослабление к основным резервным мировым валютам, чему, по его мнению, привели сразу несколько факторов.

«Это окончание периода налоговых выплат, а также большая ликвидность в рублях в банковском секторе. Но главными факторами, на которые сейчас остро реагирует российская валюта, остаются мировые цены на «чёрное золото» и геополитика. Мы считаем, что в четверг рубль продолжит снижение к доллару и станет торговаться в коридоре 71,50-72,00, что будет вполне объективным курсом», – резюмировал Хомяков.

Антон Покатович из «БКС Премьер» отметил, что опасения игроков в отношении возникновения второй волны пандемии коронавируса COVID-19 продолжают расти. А это, в свою очередь, сказывается на аппетитах инвесторов к риску. Кроме того, рубль на этой неделе остался без такого важного, по мнению эксперта, фактора поддержки, как налоговый период. Также тянут вниз нацвалюту и дешевеющие нефтяные котировки.

«Всё это обещает рублю непростое окончание недели. Но пока мы всё-таки не станем делать точные прогнозы и предположим, что в четверг курс рубля в паре с долларом будет торговаться в широком коридоре – 70,50-71,70 руб. за доллар», – сказал Покатович.

Более смелый прогноз озвучил Валерий Емельянов из «Фридом Финанс», который считает, что после выходного рубль продолжит крутое пике, а доллар соответственно закрепится в новом диапазоне - 71,60-72,50. При этом, на ближайших сессиях евро может расти к рублю быстрее доллара в связи с благоприятной для него конъюнктурой на межбанковском рынке, резюмировал аналитик.