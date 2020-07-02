Меркель жестко вступилась за «Северный поток-2»

Американский конгрессмен Стив Уомак сообщил в Твиттере, что сенат США включил в проект оборонного бюджета дополнительные санкции против «Северного потока — 2». По оценке оператора проекта Nord Stream 2, которую озвучили в компании агентству ТАСС, в случае реального действия этих санкций будут заблокированы порядка 700 млн евро инвестиций в завершение строительства газопровода.

«Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы в и без того непростой экономической ситуации», — сообщили в компании. Кроме того, в Nord Stream 2 AG ожидают, что санкции поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру Евросоюза. Из них 8 млрд евро вложены непосредственно в строительство «Северного потока — 2», 3 млрд — в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, 750 млн — в Чехии.

«Необходимо отметить, что данные санкции представляются рассчитанными на увеличение поставок в Европу более дорогостоящего американского СПГ путем уничтожения потенциального конкурента. Фактически без газопровода «Северный поток — 2» европейские промышленные и частные потребители будут вынуждены ежегодно платить на миллиарды больше за этот ключевой энергетический ресурс», — заключили в компании.

Позицию Германии по данному вопросу уже озвучила канцлер Ангела Меркель, которая заявила в рамках своего выступления в Бундестаге, что немецкие власти считают необходимым завершение строительство газопровода, а обсуждаемые в конгрессе санкции являются экстерриториальными и не соответствуют немецкому правовому пониманию.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — отметила она.

У проекта Nord Stream 2 достаточно средств, да денег для самостоятельной достройки достаточно и у «Газпрома», отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. И новые палки в колёса не только не остановят проект, но уже и не задержат его по срокам, однако они могут сделать газ для европейских потребителей немного дороже. Впрочем, этого точно не будет достаточно, чтобы американский СПГ реально смог выдержать конкуренцию с российским трубопроводным газом. На данный момент, более рентабельными для Европы оказываются даже и закупки СПГ от российских производителей, нежели американские поставки. Германия же полна решимости ввести ещё и ответные меры против США, причём вероятнее всего немцы поставят жёсткие заградительные пошлины против закупок американского СПГ, если законодатели в конгрессе всё же решатся принять санкционные поправки, затрагивающие столь большое количество связанных с проектом европейских компаний.

Впрочем, считает аналитик, велика вероятность, что Германия предотвратит принятие и этих поправок, уже заранее разменяв их на потенциальную историю с пошлинами на американский газ. Собственно, с этой целью и были организованы сначала информационные утечки на этот счёт, а затем и сделаны открытые предупреждения. Германия на этот раз не спустит американцам попытку нерыночным способом лишить немецкие компании и граждан недорогих и надёжных поставок топлива, и точно ответит.

Если власти в США это чётко усвоят, то не пойдут и сами на поводу у своих газовых лоббистов, уверен Пётр Пушкарёв. Ведь в случае, если взаимный обмен санкциями между США и Германией состоится, то это ничего не даст американцам экономически, а лишь напрасно вобьёт ещё один клин в американо-германские отношения, которые и без того совсем недавно были подорваны спором вокруг того, кто должен платить за американские войска на немецкой территории, и к выводу части военнослужащих США из Германии прибавится ещё один замешанный на экономике политический скандал.

США выставят себя крайне ненадёжным и ревнивым союзником, заставив европейцев как следует задуматься, а насколько крепок вообще альянс с американцами — теперь не только в вопросах военной безопасности, но и в плане общности экономических интересов. А ссылки на право в данном случае прозрачны, поскольку европейские государства, по сути, лишают суверенитета в выборе экономических партнёров, при том что энергетические проекты на европейской территории и по европейским законам подпадают под юрисдикцию собственных европейских регуляторов.

И, добавляет Пётр Пушкарёв, разница с предыдущими пакетами антироссийских санкций очевидна, так как те пакеты утверждали консенсусом вместе с властями США или сразу вслед за ними сами европейцы. Здесь же США пытаются наложить санкции на дела, впрямую касающиеся энергетической безопасности Европы, без согласия и даже при прямом противодействии крупнейших европейских государств.

Хотя бы из этих соображений, не говоря уже о величине возможного экономического ущерба, эксперт уверен, Германия пойдёт до конца и будет стоять не то что бы на стороне России, а на защите собственного экономического суверенитета, так как видит, что это переходит всякие границы. И если не поставить заслон, то не просто европейских инвесторов ждут большие финансовые потери, но лишнюю затратную нагрузку на долгие годы примет на себя вся промышленность, да и потом не будет предела новым вмешательствам из-за океана в сугубо частные европейские дела.

Вообще же, добавляет главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, новые санкции США против «Северного потока — 2» пока еще выглядят неоднозначной угрозой, поскольку пока еще действующий президент Трамп какие-либо новые бумаги подписывать не собирается. Последние «раскаты грома» в адрес «потока» от США прогремели в докладе республиканцев, который является даже не законопроектом, а документом на перспективу с изложением стратегии этого политического направления. Соответственно, как оно будет, на самом деле пока никто не знает.

По сути, основные решения относительно воздействия на «Северный поток — 2» уже были предприняты, и они серьезно ударили по проекту. И то, что санкции США блокируют инвестиции и нивелируют усилия европейских государств, было известно еще задолго до сегодняшнего дня, напоминает эксперт. При этом «Газпром» уже давно придерживается позиции, что газопровод будет достроен собственными силами, тем более что вся необходимая основа для газовой инфраструктуры в ЕС уже была заложена до начала глобально ограничивающих этот проект санкций.

Так, на сегодняшний день «Газпром» проводит предварительные работы для начала укладки оставшегося глубоководного участка трубы в водах Дании, в частности, на этом участке предполагается работа судов — «Фортуна» и «Академик Черский. Для того, чтобы их работа не противоречила действующему законодательству ЕС, оператор проекта обратился с соответствующим заявлением к датским властям об использовании судов с системой якорного, а не динамического позиционирования. Тут, конечно, можно сказать, что Дания, так долго тянувшая с ответом для разрешения по прокладке труб, в принципе, может отказать, но учитывая высокую стадию завершенности проекта и заинтересованность множества европейских стран, предположим, что отказа не произойдет.

Что же касается самих США, то, уверен Алексей Антонов, шум вокруг «Северного потока — 2» в высших эшелонах власти постепенно сменяется внутренней политической борьбой перед предстоящими президентскими выборами. «Борьба» с русскими была особенно интересна Трампу и его лоббистам, а не простому населению, которое точно также хочет процветания своей стране. По мнению аналитика, до конца года США вряд ли будут принимать какие-либо заметные решения относительно «Северного потока — 2». А дальнейшее внимание к нему будет зависеть от того, кто победит на выборах. И есть большая надежда, что за это время работа по завершению проекта перейдет в активную фазу.