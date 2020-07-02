Стоимость нефти растет на новостях о сокращении запасов в США

По данным торгов, стоимость нефти продолжает расти на новостях из США, передает Прайм. Цена на сорт Brent подскочила до $42,37 за баррель.

Так по данным на 08:07 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефти марки Brent выросла на 2,7%, до $42,37 за баррель. Фьючерсы на август техасской нефти сорта WTI торгуются по $40,37 за баррель (+2,8%).

Уточняется, что цены на нефть продолжают рост на фоне опубликованных данных API, которые свидетельствуют о сокращении сырья в США по итогам недели, которая завершилась 28 июня. В общей сложности запасы в Соединенных Штатах сократились на 8,156 млн баррелей.

Напомним, обвал нефтяных котировок начался в марте после того, как страны ОПЕК+ не пришли к общей договоренности о дальнейшем сокращении добычи нефти. Начиная с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. В мае цены на нефть стабильно росли и показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений - WTI прибавила более 88%, а Brent - почти 50%.