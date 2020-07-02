Спрос на сервисы для удаленного общения вырос на 500% за время пандемии COVID-19

По средним оценкам специалистов из-за эпидемии COVID-19 на самоизоляции оказалась треть населения планеты, что вызвало необходимость продолжать работу и обучения в системе онлайн.

Только за период с января по апрель 2020 года число запросов о программном обеспечении для удаленного общения выросло в 130 раз, сообщает ресурс TrustRadius. Поисковый запрос «ПО для видеоконференцсвязи» стал одним из самых популярных по данным Google Trends. Покупательная активность в отношении данного продукта выросла на 500%, а о своем решении приобрести программы для веб-конференций заявили 67% компаний из сферы ИТ. Опрос проводился среди более 2 тыс. предприятий бизнеса, добавляет TrustRadius.

В период с 14 по 21 марта 2020 года в мире был поставлен рекорд по скачиванию сервисов для видеосвязи, - более 62 млн загрузок, говорится в отчетах магазинов приложений App Store и Google Play.

Уточняется, что это стало самым высоким темпом роста среди всех категорий приложений магазинов по сравнению с периодом 7-13 марта, когда ВОЗ только объявила о переходе эпидемии коронавируса в стадию пандемии, а также на 90% больше, чем среднее количество установок подобных приложений за неделю в 2019 году. В России пик запросов на установку приложений для дистанционного общения пришелся на период первой нерабочей недели с 30 марта по 12 апреля 2020 года. 86% россиян общались в формате видеоконференций в рабочих целях, а каждый российский пользователь в среднем принимал участие минимум в двух онлайн-встреч численностью до 5 человек и продолжительностью от 30 до 60 минут, сообщает компания IVA Technologies результаты своего исследования. 70% респондентов сообщили, что до эпидемии пользовались подобными сервисами реже или не пользовались вообще. Самыми популярными средствами связи, согласно опросу, стали персональные компьютеры на операционной системе Windows и смартфоны на базе ОС Android. Самой востребованной функцией данных платформ стали чаты в конференциях, которые использовали более 65% опрошенных, а также функционал демонстрации контента и показ рабочего стола спикера – им воспользовались в более чем 40 % случаев, говорится в исследовании IVA Technologies.