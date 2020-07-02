Первый день эры поправок

По данным ЦИК, «да» поправкам сказали 77,92% россиян, а «против» высказались 21,27% голосовавших. Явка составила 67,97%. При этом особых нарушений в ходе плебисцита не было, сообщили в МВД.

«В результате принятых мер правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, не допущено. После закрытия участков для голосования полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии», — приводится на сайте ведомства комментарий официального представителя министерства Ирины Волк.

Впрочем, нельзя сказать, что все прошло абсолютно гладко. Пасторальная картина всенародного волеизъявления была слегка разбавлена и неприятными эпизодами.

«Камеры видеонаблюдения на УИК №2783, предположительно, зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования... Подсчет голосов на данном УИК приостановлен», — сообщил Мосизберком в своем канале в Telegram 2 июля.

Как сообщает РБК со ссылкой на муниципального депутата от Раменок Максима Гонгальского, при просмотре видео с камер наблюдатели заметили, что председатель УИК Зоя Хорошаева приносит, пряча под майкой, стопку бюллетеней из соседней комнаты и вбрасывает их в урну для голосования. ТИК района Раменки решила признать бюллетени со скомпрометированного участка недействительными.

Вброс бюллетеней также заподозрили было в Мордовии. Как сообщается на сайте Общественной палаты республики, некий сознательный гражданин позвонил на «горячую линию» и сообщил о подозрительных действиях женщины, опустившей в урну два бюллетеня вместо положенного одного.

«На избирательный участок выехали члены мобильной группы и встретились с участницей событий. Выяснилось, что никакого вброса не было, выводы оказались преждевременными. Женщина просто помогла своей сестре, которая из-за проблем со здоровьем не могла справиться самостоятельно. При этом предварительно избирательницы проконсультировались с членами участковой избирательной комиссии», — говорится в сообщении ОП РМ.

Все «за» и «против»

Согласно информации, размещенной на сайте ГАС «Выборы», наиболее мощную поддержку поправки получили в Чечне. Там за коррективы проголосовали 97,97% граждан, пришедших на избирательные участки. На втором месте — Республика Тыва, где галочку около положительного ответа поставили 96,79% проголосовавших. Также поправки поддержали 90,07% крымчан. Высокие показатели также в Дагестане, Ингушетии, Республике Башкортостан.

Наименее лояльным к поправкам оказался Ненецкий автономный округ. «Да» поправкам к Конституции там сказали только 43,78% — 9567 человек. «Против» высказалось гораздо больше — 55,25% или более 12 тысяч человек. Меньше 60% голосов в поддержку поправок было отдано в Якутии. Там «за» проголосовали только 58,34%, а «против» — 40,65%.

Стоит отметить, что о судьбах родины россияне беспокоятся и за ее пределами. Как сообщил на прошедшем накануне брифинге в ЦИК замглавы МИД РФ Евгений Иванов, в досрочном голосовании за рубежом приняли участие свыше 33 тысяч российских граждан. По словам Иванова, претензий в адрес участковых комиссий в МИД или сигналов о нарушениях не поступало.

Попытка дискредитации

Хотя не обошлось и без «единичных, но осознанных попыток дискредитации процедуры». Так, некоторые граждане пытались проголосовать несколько раз, в том числе и через портал госуслуг.

«Причем это зачастую подается под эгидой того, что хотят показать так называемые узкие места, но это, очевидно совершенно, провокационные действия», — цитирует статс-секретаря внешнеполитического ведомства РИА Новости.

В СМИ достаточно громко освещалась ситуация с «сеансом одновременной игры», о которой рассказала на своей странице в Facebook пользовательница Яэль Ильински. Она заявила, что смогла дважды отдать свой голос лично — в посольстве в Тель Авиве и в консульстве в Хайфе, а кроме того, приняла участие в электронном голосовании. При этом женщина утверждала, что в Хайфе бюллетень выдали и ее несовершеннолетней дочери.

В российском Центризберкоме шутку Ильински не оценили и пригрозили уголовной ответственностью. «Законодатель предусмотрел уголовную ответственность за двойное голосование. В данной ситуации нашей уважаемой гражданке, которая решила злоупотребить правом, грозит уголовное преследование», — заявила «Интерфаксу» секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Прогноз оправдан

Перенос голосования из-за пандемии коронавируса позволил и россиянам хорошенько поразмыслить над готовящимися поправками в Основной закон, и различным организациям неоднократно поинтересоваться их мнением.

Опрос, проведенный с 1 по 3 июня порталом Superjob показал, что в голосовании намерены принять участие только 45% россиян. При этом «за» намеревались проголосовать 18% респондентов, а «против» — 42%.

А «Левада-центр» с 11 по 17 июня провел опрос, посвященный пакетам поправок, предложенных не только Владимиром Путиным. Он показал, что в случае альтернативного голосования «президентский» вариант поддержали бы только 25% россиян. Тем не менее, вариантов на голосовании было лишь два: «за» и «против».

И исследование «Левады», проведенное уже 27-28 июня (то есть, когда предварительное голосование началось) показало, что намерены пойти и проголосовать 50% респондентов, а еще 22% уже сделали это. Отказались посетить участки для голосования (или, по крайней мере, сказали так) 25% опрошенных. При этом из тех, кто уже воспользовался своим правом, 68% отдали голос за внесение поправок, а против были 17%. Из тех, кто еще только планировал принять участие в плебисците, «за» намеревались высказаться 54%.

Ситуацию отслеживал и ВЦИОМ. Изначально Всероссийский центр общественного мнения прогнозировал, что «за» поправки проголосуют 67-71% участников голосования. После проведения собственного экзитпола в 25 российских регионах, он пересмотрел оценку в сторону повышения: 74-75% «за» и 24-25% — «против».

Собственно, последние прогнозы оказались наиболее оправданными. Но почему же часть опросов показывала одно, а статистика — другое? И где оказались все те люди, которые полгода писали в соцсетях о том, как они протестуют и негодуют? Они, по большей части, так и остались на полях виртуальных баталий. Возмущаться дальше, но уже результатами.

«В чем проблема противников поправок? В том, что у них нет никакой позитивной программы, вся их программа — Путина долой! А дальше что? Получается, для них будущее — это сегодняшнее настоящее, только без Путина. Ну не смешно ли? Ситуация сегодня далеко не настолько плоха, чтобы такой лозунг объединил большинство общества. И далеко не настолько хороша, чтобы убрать опасения коллапса в случае ухода Путина», — рассуждает на своей странице в Facebook генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Получается, что на участки пошли те, кто гораздо больше действительно думает о будущем и уже «примеряет» его относительно себя и страны в целом. С Богом в тексте Основного закона, обнулением и прочими коррективами, радикальными и не очень, однако задающими хоть какой-то конкретный курс и обещающими его относительную стабильность.