Прогноз погоды: синоптики предупредили россиян об опасной погоде

В ближайшие дни в России ожидается очень опасная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, сразу в нескольких регионах страны прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. В частности, он будет фиксироваться в центре европейской части РФ, в том числе в Москве, на юге азиатской части России, а также в южных регионах.

«Особенно опасен ультрафиолетовый индекс на юге. Так на границе Абхазии с Грузией индекс ультрафиолетового излучения будет зашкаливать на 10-11 условных единиц», – подчеркнул Вильфанд.

При этом, синоптики почти всех метеослужб предупреждают, что жара в некоторых регионах страны может задержаться, как минимум до конца следующей недели.

Аномальная жара в Крыму. Прогноз синоптиков

Так, согласно прогнозу метеорологов, очень жарко всю первую декаду июля будет в Крыму. Например, в Симферополе ещё накануне после полудня столбики термометров поднимались до плюс 33,1, что стало абсолютным температурным максимум. До этого рекордная жара в этот день наблюдалась в столице Крыма в 2017 году, когда воздух прогревался до 32,5 градусов выше нуля.

При этом вчера же пал и ещё один рекорд – под влиянием атмосферного фронта на город обрушилось 29 мм небесной влаги. Прежний рекорд – 24 мм – датируется 1 июлем 2016 года.

В ближайшие дни удушающий зной в Симферополе сохранится, но осадков уже не будет. Как обещают метеорологи с пятницы, 3 июля и до четверга 9 июля ожидается солнечная, ясная погода с дневной температурой плюс 31-33.

Аналогичные показатели прогнозируются в Ялте и Севастополе. Здесь, по прогнозу синоптиков, 30-градусная жара будет держаться почти до середины июля. Повышенный температурный фон ожидается в Евпатории и Саках, где воздух на следующей неделе прогреется до плюс 35-36, а также на крымских курортах, расположенных на побережье Азовское море. Так, в Керчи погодные градусники покажут плюс 30-33.

Погода в Саратовской области. Гидрометцентр предупреждает о сильной жаре

Метеорологи предупреждают о сильной жаре жителей Саратовской области. По данным руководителя регионального Гидрометцентра Михаила Болтухина, до конца этой недели на территории региона будет наблюдаться устойчивая тенденция к повышению температуры воздуха. И если ещё сегодня в области было плюс 27-28, то уже в предстоящие выходные от палящего зноя будет плавиться асфальт.

Например, в Саратове в субботу прогнозируется сухая солнечная погода и плюс 34-36. По области - чуть свежее - плюс 29-32.

При этом из-за отсутствия осадков вновь станет нарастать пожароопасная обстановка. Но как предупреждают в местном Гидрометцентре, самые жаркие дни ещё впереди. По прогнозу метеорологов, предстоящий июль в Саратовской области по температурному режиму станет на 1,5-3 градуса выше климатической нормы.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Аномальная жара вернётся также в Москву и Подмосковье. В пятницу, 3 июля, по прогнозу синоптиков, столбики термометров поднимутся в регионе до плюс 27-29, а небольшой дождь, который ожидается завтра, лишь увеличит показатели относительной влажности воздуха, что приведёт к невыносимой духоте.

Не обойдётся без осадков в столице и в предстоящие выходные. Наиболее интенсивный дождь может пройти в ночь на субботу. При этом днём 4 июля – плюс 26-29, а в воскресенье, 5 июля – плюс 28-30.

Жара сохраниться в Москве и области в начале следующей недели – в понедельник, 6 июля и во вторник, 7 июля ожидается плюс 29-31, облачно и очень душно.

Как защититься от жары? Полезные советы

Как напоминают медики, жара, несёт в себе серьёзную опасность для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это, прежде всего, гипертоники, больные стенокардией и люди, перенесшие инфаркт и инсульт. Кроме того, от воздействия прямых солнечных лучей страдают граждане, плохо переносящие жару с детства, беременные женщины, а также маленькие дети.

Чтобы защититься от аномального зноя медики рекомендует максимально уменьшить время пребывания на солнце. Лучше всего вообще не выходить на улицу в с 11:00 до 17:00. Именно в этот период солнце посылает огромное количества ультрафиолета, о котором как раз предупреждал Вильфанд. Если всё-таки необходимо быть в это время на улице, то следует придерживаться теневой стороны. Кроме того, обязательно ношение головных уборов и пользование солнцезащитными средствами.

При сильной жаре поможет бутылированная негазированная вода. В неё медики рекомендуют добавить растворимые соли натрия и магния. Это позволит восполнить потерю жидкости и микроэлементов в организме, а также не допустить сгущения крови, что спасёт от образования тромбов. При этом врачи советуют пить воду только небольшими порциями в течение всего дня.