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Промышленные предприятия хотят отказаться от господдержки

Москва, 02.07.2020
  • Промышленные предприятия хотят отказаться от господдержки

Из открытых источников

Из-за ужесточившейся системы отчетности крупные российские промышленные компании, которые ранее стремились попасть в списки системообразующих и получить право на приоритетную господдержку, начинают задумываться о выходе из этих перечней, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Собеседники издания сообщают, что, если бы не опасения «имиджевых потерь», давно бы вышли из списка. Другие компании заверяют, что не обращаются к государству за помощью, даже если она нужна из-за запрашиваемой государством «весьма чувствительной информации» и опасений доступа к ней конкурентов.

В настоящее время в перечне системообразующих предприятий числится 1335 компаний, из которых могут рассчитывать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и госгарантии, компании по результатам стресс-тестов оказавшиеся в зоне риска.

Газета сообщает, что от компаний требуют отчеты в еженедельном и ежемесячном формате для информационной системы промышленности (ГИСП) Минпромторга. Источники сообщают, что они должны предоставлять финансовые, операционные и кадровые данные, которые компании не всегда собирают даже для себя. Помимо этого, компании должны раз в три дня выполнять те самые стресс-тесты. Также источники сообщают, что зачастую требования дублируют друг друга, но значатся в разных формах отчетности. При этом официально данные требования нигде сформулированы, а неофициально за непредоставление данных можно «вылететь» из списка, добавляют собеседники издания.

По сведениям Миэкономразвития, предприятия из списка системообразующих, получили 139 льготных кредитов на 130 млрд рублей по средней ставке 2,9%. Также по сообщению первого вице-премьера Андрея Белоусова критерии доступа к льготным кредитам могут быть смягчены.

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