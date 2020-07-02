Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию

Глава российского государства Владимир Путин поблагодарил граждан страны за голосование по поправкам в Конституцию.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие», – заявил российский лидер в ходе заседания оргкомитета «Победа».

Как подчеркнул Путин, после распада Советского Союза прошло немного времени, поэтому, по его словам, современная Россия, включая её политическую систему, находится в стадии становления.

«Мы пока ещё очень уязвимы, у нас многое сделано на живую нитку. Поэтому России нужны внутренняя стабильность и время для укрепления всех институтов», – отметил президент.

Кроме того, он сказал, что понимает тех, кто голосовал против поправок.

«Я понимаю этих людей. В стране ещё действительно много нерешённых проблем, а люди часто сталкиваются с несправедливостью. При этом руководству страны часто кажется, что мы делаем всё возможное. Но это не всегда так. Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, организованнее, точнее и эффективнее», – резюмировал Путин, добавив, что власти страны на всех уровнях должно сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан.

Напомним, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки всех протоколов за поправки в Конституцию отдали сои голоса 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 65%. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Онлайн» «Первый день эры поправок».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы государства – оценил итоги голосования по поправкам в российскую Конституцию. По словам представителя Кремля, это однозначный триумф.