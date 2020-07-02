Бизнес на похудении

Мода и необходимость

Мода на стройную фигуру появилась еще в начале XX века, с возрождением олимпийских игр и любви к спорту. Молодые девушки, не привыкшие к физическим нагрузкам, начали искать быстрые методы потери веса. По главному закону рынка, когда появляется спрос, возникает и предложение. Чудодейственные таблетки, диеты и сборники здоровых рецептов стали постепенно проникать в повседневную жизнь, сформировав в итоге многомиллиардный бизнес похудения.

В современном мире проблема потери веса стоит еще острее. Развитие транспорта, компьютеризация и культура фастфуда усугубили ситуацию, сделав ожирение «болезнью 21-го века». Согласно данным статистических исследований Юлии Александровой и Марины Колосницыной из Высшей школы экономики (ВШЭ), наименьший процент людей с ожирением наблюдается в Индии (2,9%) и в Японии (3,7%) — на Востоке быстрое питание не так распространенно, да и генетика позволяет жителям Азии не мучить себя диетами. Опасение экспертов ВШЭ вызывает ситуация в США. Там с лишним весом борются рекордные 70% населения, половина из которых страдает ожирением, по данным на 2018 год.

Разумеется, что в США с такими цифрами рынок похудения самый широкий и прибыльный. По данным MarketResearch, в 2018 году он оценивался в 72,7 миллиардов долларов, а до 2023 года ожидается ежегодный прирост в 2,3%. Даже нашумевший бодипозитив, по-видимому, не помешал «торговле стройностью» развиваться.

Для тех, собрался заработать на борьбе с лишним весом, теоретически возможностей уйма. Вначале нужно выбрать в какое направление бизнеса вложить деньги. Первый вариант — коммерческие программы потери веса. Золотая жила для них — все те же Штаты. Наиболее прибыльной из таких программ является WW International Inc. с франшизами по всему миру. Ее доход в 2018 году составил $1,5 миллиарда, по данным MarketResearch. Компания была основана Джин Нидетч еще в 1963 году, когда она решила поделиться своим опытом похудения. WW изначально строилась на подписке участников и коллективных встречах, поэтому, скорее, представляет собой дружное сообщество, чем отдельные консультации или курсы.

Другими крупнейшими компаниями такого типа являются Jenny Craig, NutriSystem, Mediafast и Noom — все сплошь американские. В России таких корпораций похудения не найти, да и сам рынок потери веса у нас не такой большой. Хотя, как ни странно, процент людей с ожирением в России достаточно высок — 23,1%, по данным ВШЭ. А количество людей с лишним весом у нас доходит до 60%, почти, как в Америке. Но почему-то российского WW на горизонте все еще не видно.

Толстый и тонкий поменялись местами

Ученые из НИУ ВШЭ объяснили, с чем связан такой большой процент ожирения в России. Во-первых, это говорит о высоком уровне бедности, так как питание напрямую связано с доходом. Люди с низким уровнем дохода покупают более дешевые продукты с плохим составом, приемы пищи у них нерегулярны, и они чаще едят в фастфудах. Также из-за низкого уровня дохода у людей почти нет доступа к спорту.

Все это значительно сказывается на экономике государства. Из-за того, что люди становятся менее конкурентоспособными, а у работодателей появляется дефицит квалифицированных сотрудников, возникает недопроизводство ВВП. Кроме того, государство вынужденно увеличивать расходы на здравоохранение и находить новые способы борьбы с безработицей.

Получается, что дело не в том, что российского рынка похудения нет. Он просто очень узок из-за того, что позволить себе дорогие курсы и абонемент в спортзал могут далеко не все. Поэтому, в основном, бизнес похудения у нас строится на бюджетных или бесплатных услугах. Лишь часть населения, преимущественно в столицах, располагает возможностью ходить на тренировки и пить протеиновые коктейли.

Своим путем

Такая узость клиентуры создает локализацию российских программ для потери веса, диаметрально противоположную американским корпорациям с франшизами по всему миру. Клиентов российским фирмам находить всегда сложно, даже с проработанным проектом и приемлемыми ценами. О таких трудностях рассказали создатели петербуржской программы похудения Fit by Twins Эльвира и Эма: «Самой сложной частью проекта, мы думаем, является поиск клиентов. Наша сфера достаточно узкая, не каждый человек готов признаться, что имеет лишний вес, и осознанно отказаться от вредных продуктов, от этой зависимости».

Две сестры открыли курсы еще в 2015 году, работая в паре — тренер и нутрициолог. Их курс прекрасно отражает суть российского рынка похудения. Девушки продвигают свой бизнес в Instagram, рассказывая о диетах и тренировках. Такой формат для России сейчас основной — компаний с мировым именем у нас нет, но зато есть сотни блогеров, стремящихся продать свои продукты в социальных сетях. Таких блогеров действительно очень много и все они борются за свою неширокую аудиторию. Как сказали создатели Fit by Twins: «К счастью, фитнесс-сфера сейчас развивается хорошо. И поэтому конкуренция, конечно, высокая».

Бодипозитив — современная тенденция к принятию собственного тела в любой форме. Ее распространение в последние годы немного пошатнуло бизнес, построенный на противоположной идеологии. Если у людей раньше просто не было возможности обеспечить себе похудение, то теперь у них появилась соответствующая отговорка, чтобы этого не делать.

Эльвира и Эма рассказали о влиянии бодипозитива на их сферу: «Изменения в популярности видим. К счастью, здоровьем интересуются всё больше и больше людей, подходят к этому осознанно! Но влияние бодипозитива, конечно, немного «подшатывает» дисциплину спортсменок, так как трудиться всегда сложнее, ведь работа над собой — самая сложная работа. Вообще, нас не смущает эта мода на бодипозитив. Если это касается любви к себе, гармонии с самим собой, то да — это супер, и мы это пропагандируем. Тут скорее дело в здоровье: один момент, чтобы вы любили себя, другой момент, чтобы ваше здоровье было в порядке, а когда у вас лишних 15-20 кг, вряд ли тут можно говорить о хорошем здоровье сейчас, а что будет лет через 10-20?»

Девушки достаточно оптимистичны в своих планах развития: «Мы планируем открыть собственную студию фитнеса, мечтаем в дальнейшем выпустить франшизу своего курса и распространяться по всей России и миру». Возможно, компания действительно выйдет на мировой рынок, но в тот момент, когда вся страна, да, впрочем, практически весь мир в кризисе из-за коронавируса, делать такие прогнозы как минимум преждевременно.

Дайте добавки

У бизнеса похудения есть еще одно крупное направление – производство продуктов здорового питания и пищевых добавок. Это рынок оценивался в 4,7 миллиардов в 2018 году, с такими известными представителями, как Herbalife Nutrition, Shaklee и Isagenix. Как свидетельствует квартальный отчет Herbalife, за i квартал 2020 года (когда по миру уже пошел гулять коронавирус), объем продаж компании составил 1 26 млрд долларов, а чистый доход — 45,6 млн долларов.

У нас в России, опять же, собственных производств очень мало, и они не такие большие. В основном, те, кто могут себе позволить специальные добавки, могут заказать их на иностранных сайтах, поэтому отечественному производителям развиваться тяжело. Бренды правильного питания в России, конечно, есть, например «Nemoloko» или «Здоровое меню», но цены на такие продукты зачастую отпугивают российских потребителей, которые останавливаются на более калорийных, но дешевых товарах.

Также в нынешних условиях вырос спрос на доставку готовой еды. Такие сервисы в России представляют «Grow Food», «Level Kitchen» и другие. Концепция довольно проста: платя в среднем 700 рублей в день, покупатель получает готовый рацион пищи с заранее рассчитанными калориями для желанной потери веса. Тут возникает та же проблема — позволить себе такие расходы на еду могут немногие. Поэтому и рынок этот не растет до больших масштабов.

В тонкой сети

Пандемия оказала свое влияние не только на новые возможности для питания, но и на все сферы похудения. Fit by Twins рассказали, как они приспособились к новым условиям: «Из-за пандемии у нас приостановилась оффлайн работа, так как все залы и парки были закрыты. Но это подтолкнуло нас на создание онлайн проекта, чему мы рады».

Частный нутрициолог из Петербурга Анна Симоненко уже давно проводит онлайн консультации и карантинные условия ей не в новинку: «Не могу сказать, что моя клиентура изменилась после начала пандемии, я уже давно начала встречаться со многими клиентами онлайн. И на мои консультации все равно есть спрос, так как питание — это самое основное. Можно тренироваться каждый день, но если питание не будет налажено, то это почти бесполезное занятие».

Российский рынок похудения быстро подстроился под условия пандемии, так как уже давно базируется на онлайн платформах, где блогеры рассказывают про свой опыт потери веса. Возможно, пандемия, наоборот, помогла этому рынку развиваться. У многих не было либо времени, либо финансовой возможности посещать спортзал. Когда пришлось несколько месяцев сидеть дома, появились и время, и недорогие предложения онлайн тренировок. Пока что именно в интернете отечественному рынку похудения развиваться проще всего. Как только он переходит в оффлайн, цены на услуги повышаются, и спрос в нашей стране падает.

Анна Симоненко считает, что российский рынок будет продолжать расти: «Я вижу, как он меняется у меня на глазах. 20 лет назад, когда я только начинала работать, найти клиентов было сложнее. Теперь есть клиенты, и возможностей у них миллион: от приложений для похудения в телефоне до личных фитнесс тренеров в Instagram. Наверное, еще через 20 лет мои консультации уже никому не понадобятся. Можно будет просто спросить у телефона, какое питание лучше подобрать для себя. Да даже сейчас так можно, на самом деле. Но я считаю, это правильно. Лучше люди будут скачивать за 100 рублей приложение и худеть, чем платить страшные суммы за консультации. Главное, чтобы мы все были здоровы, а уж каким способом — это не важно».