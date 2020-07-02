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Россияне рассказали, сколько им нужно для «нормальной жизни»

Москва, 02.07.2020

Средней российской семьи из трех человек с двумя работающими для «нормальной жизни» необходимо 85,7 тыс. руб. в месяц, сообщает холдинг «Ромир» итоги своего исследования. Сумма на 7,7 тыс. руб., или 9,9%, больше, чем годом ранее.

В общей сложности в опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет, которые проживают во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны. В ходе исследования им предлагалось ответить на вопрос «Сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в вашем населенном пункте, для «нормальной жизни»?»
22% респондентов заявили, что им для «нормальной» жизни хватило бы от 60 тыс. до 90 тыс. руб. и более 120 тыс. руб. в месяц. 21% опрошенных назвали желаемым доход 90–120 тыс. руб.

18% назвали желаемый доход в 45–60 тыс. руб. Доход на семью из трех человек от 20 тыс. до 30 тыс. руб устроил бы 4%. Менее чем на 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.

«Ромир» отмечает, что в этом году россияне озвучили самый высокий ожидаемый доход за все время наблюдения.

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