США выразили обеспокоенность результатами голосования по поправкам в Конституцию РФ

Морган Ортагус – пресс-секретарь американского Госдепа – заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что власти России якобы оказывали влияние на ход прошедшего накануне голосования по поправкам к Конституции РФ.

По словам руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США, в Вашингтоне обеспокоены «попытками российского правительства манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам», передаёт агентство «Интерфакс».

«Речь о сообщениях в СМИ, где говорится о принуждении избирателей, о давлении на противников поправок и об ограничениях против независимых наблюдателей на голосовании», – резюмировала Ортагус.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин поблагодарил граждан страны за голосование по поправкам в Конституцию.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие», – заявил российский лидер в ходе заседания оргкомитета «Победа».

Как подчеркнул Путин, после распада Советского Союза прошло немного времени, поэтому, по его словам, современная Россия, включая её политическую систему, находится в стадии становления.

«Мы пока ещё очень уязвимы, у нас многое сделано на живую нитку. Поэтому России нужны внутренняя стабильность и время для укрепления всех институтов», – отметил президент.

Кроме того, он сказал, что понимает тех, кто голосовал против поправок.

Напомним, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки всех протоколов за поправки в Конституцию отдали сои голоса 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 65%. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Онлайн» «Первый день эры поправок».