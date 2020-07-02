В России 6,7 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

В России прирост новых заболевших коронавирусом за сутки составил 6760 новых случаев в 83 регионах, в том числе 32,1% без клинических проявлений, сообщает оперштаб. Число летальных исходов за последние 24 часа достигло 147.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим днем суточный прирост в стране немного вырос, 1 июля в РФ было 6556 новых случаев, 30 июня - 6693, 29 июня - 6719.

В общей сложности в стране за все время эпидемии зафиксировано 661 165 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь составляет за все время 9 683 умерших, 428 978 человек поправились. Таким образом число активных больных в стране на текущий момент составляет 222 504.

В Москве продолжается устойчивое снижение новых случаев коронавируса, на 2 июля зарегистрировано 662 новых диагнозов. 39 человек умерло, 1055 выписано из московских больниц по выздоровлению.

Коронавирус. Статистика в регионах

317 новых случаев выявлено в Подмосковье, на третьем месте по количеству новых диагнозов Ханты-Мансийский АО (+266). В пятерке Санкт-Петербург (+258), Иркутская область (+247). В Нижегородской области 237 новых случаев, в Свердловской области224, в Ямало-Ненецком АО 197. В Калмыкии выявлено 194 новых больных, в Мурманской области 139. Наименьший прирост – менее 10 случаев, зафиксирован в Крыму, Чукотском АО и Еврейской АО.