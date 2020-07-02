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Tesla стала самим дорогим автопроизводителем планеты

Москва, 02.07.2020
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  • Tesla стала самим дорогим автопроизводителем планеты

Илон Маск, несомненно может быть доволен - его компания обошла по капитализации всех грандов автомобилестроения

Zuma\TASS

В первый день июля Tesla обошла Toyota и стала самым дорогим производителем автомобилей в мире. Стоимость акций изготовителя электромобилей поднялась в среду 1 июля на 5% до 1134 долларов. Это позволило компании Илона Маска достичь рыночной стоимости в 209,47 млрд долларов, что приблизительно на 4 миллиарда выше, чем у Toyota.

В январе Tesla обошла по капитализации второго автопроизводителя планеты Volkswagen AG. Сейчас она превосходит немецкий автоконцерн по этому показателю уже более, чем вдвое.

Илон Маск покорил очередной рубеж, но говорить о том, что Tesla стала первой автомобильной компанией планеты, рано. Хотя бы потому, что Toyota продала в прошлом году более чем в 30 раз больше автомобилей, что позволило ей иметь выручку, которая в 10 раз превышает выручку Tesla.

2020 год проходит для Tesla, по крайней мере, пока, очень удачно. Стоимость акций компании резко пошла вверх уже в начале года - после того, как у инвесторов окрепла уверенность в судьбе электромобилей, главного продукта компании Маска. С начала года акции калифорнийской компании подорожали более, чем вдвое.

Выход Tesla на первое место в рейтинге самых дорогих автопроизводителей тем удивительнее, что Илон Маск в мае собственноручно поспособствовал снижению капитализации своей компании на 14 млрд долларов, написав в твите, что цена ее акций завышена.

Tesla несколько последних лет несла убытки. Взлет производителя электромобилей начался в прошлом году, когда у него были зафиксированы три прибыльных квартала кряду. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции тенденция продолжилась и в первые три месяца 2020 года.

Как уже отмечалось выше, несмотря на потерю лидерства в рейтинге капитализации Toyota остается общепризнанным лидером по продажам автомобилей. Японский автопроизводитель продал за год (по март) 10,46 млн автомобилей и зафиксировал выручку на уровне 30,2 трлн иен (281,2 млрд долларов). Для сравнения: показатели Tesla в 2019 году 367,2 тыс. автомобилей и 24,6 млрд долларов соответственно.

По стоимости компании (EV), которая включает и долги, Toyota с 290 млрд долларов по-прежнему впереди Tesla, стоимость которой, по данным FactSet, составляет 252 млрд.

Сейчас ни у кого нет сомнений, что Tesla является и еще надолго останется лидером на рынке электромобилей. По мнению аналитиков компании Jefferies, калифорнийская компания Маска «значительно опережает конкурентов по линейке моделей электромобилей, мощности и технологиям». Tesla сейчас превышает по капитализации почти в три раза General Motors и Ford, вместе взятые. Илон Маск прогнозирует собрать в этом году как минимум полмиллиона электромобилей. В силах Tesla он, похоже, уверен, потому что несмотря на коронавирус, который сильно ударил по автопрому, как и по всем остальным отраслям промышленности, не пересмотрел прогноз в сторону снижения показателей.

Несмотря на то, что будущее Tesla сейчас представляется безоблачным, будущее самого Маска у руля компании под сомнением. Инвесторам советуют вывести его из совета директоров компании за бонусную сделку, которая может принести ему рекордные 55,8 млрд долларов. Ежегодное собрание акционеров должно было состояться 7 июля, но объявлено об его переносе на сентябрь.

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