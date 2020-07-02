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В Европарламенте раздолье для… воришек

Москва, 02.07.2020
Карантин оказался на руку преступникам, обворовавшим офисы десятков европейских законодателей.
#Криминал
#Европарламент
#Мир
  • В Европарламенте раздолье для… воришек

Фото из открытых источников

В Европарламенте сейчас критикуют не столько Дональда Трампа, который угрожает Европе торговой войной, сколько собственную службу безопасности, не сумевшую защитить офисы европарламентариев от… воров.

Как минимум у 50 законодателей из офисов, расположенных в здании Европарламента в Брюсселе, исчезли компьютеры, планшеты и другие ценные вещи, когда они находились в вынужденном отпуске. Здание во время карантина, вызванного коронавирусом, было практически пустым, что позволило воришкам действовать без опаски.

Можно понять немецкого европарламентария Нико Семсротта, который очень недоволен службой безопасности главного законодательного органа объединенной Европы (DG SAFE).

«Это громкий скандал, справедливо возмущается парламентарий, у которого пропали два ноутбука. Не понимаю, почему все молчат. Мы уверены, что они (воры) прошлись по всем нашим вещам, потому что, когда мы вернулись из карантина, в кабинетах царил беспорядок».

Основываясь на разговорах с коллегами, он считает, что воры побывали во время карантина в кабинетах от 40 до 100 евродепутатов.

Семсротт предупредил коллег о кражах групповым письмом по электронной почте, а также разместил на YouTube видеоролик, из которого следует, что воры вскрыли шкаф в его кабинете, где лежали ноутбуки. Он также написал, что DG SAFE не проинформировала депутатов о кражах.

В марте президент Европарламента Давид Сассоли ввел очень строгие правила допуска в здание ЕП посторонних и призвал европарламентариев и их помощников вернуться в свои страны и работать во время вынужденного отпуска на дому. До мая здание Европарламента практически пустовало.

Официальный представитель ЕП заявила, что их проинформировали о кражах в апреле, и что количество охранников в здании и на входах было увеличено. Она также сообщила, что DG SAFE проводит сейчас расследование вместе с бельгийскими властями. Пресс-секретарь не подтвердила число жертв воров, указанных Семсроттом, но, как пишет Politico, ссылаясь на других евродепутатов и сотрудников ЕП, пострадали кабинеты приблизительно 50 человек.

Чешский депутат Дита Чаранзова из группы «Обновим Европу», которая является вице-президентом по безопасности, попросила у DG SAFE отчет о кражах. Она обещает выступить по этому вопросу на первом же заседании комитета, который занимается административными делами.

«Сейчас не ясно, были это отдельные случаи или это эпидемия краж, говорит она. Очевидно, что карантин предоставил ворам возможность, потому что в здании было очень мало людей. Я могу только посоветовать европарламентариям и их помощникам сообщать нам обо всех пропажах и подозрительных происшествиях».

Массимо Казанова, член ЕП от итальянской Лиги, сообщил на своей странице в Facebook, что он написал официальную жалобу. По его словам, «неизвестные лица взломали замки на ящиках в поисках неизвестно чего». Ценные вещи все на месте, поэтому Казанова сейчас намерен проверить все документы.

Численность сотрудников DG SAFE составляет 756 человек. На их содержание в 2018 году было выделено более 23 миллионов евро, что составляет 1,5% бюджета главного европейского законодательного органа.

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