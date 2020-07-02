В Китае оценили итоги голосования по российской Конституции

Чжао Лицзянь – официальный представитель МИД КНР – прокомментировал прошедшее голосование по поправкам в Конституцию РФ. По его словам, Китай как стратегический партнёр и дружественный сосед России уважает выбранный народом путь развития страны, передаёт РИА Новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной подчеркнул, что общероссийское голосование по поправкам, которое стало важным политическим событием в России, прошло спокойно.

«Результаты, обнародованные Центральной избирательной комиссией, отражают выбор российского народа», - отметил дипломат.

Чжао Лицзянь также отметил, что Китай готов работать с российской стороной на основании достигнутого лидерами двух стран консенсуса.

«Чтобы принести ещё больше выгод народам наших стран», – резюмировал дипломат.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки всех протоколов за поправки в Конституцию отдали сои голоса 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 65%.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы государства – оценил итоги голосования по поправкам в российскую Конституцию. По словам представителя Кремля, это однозначный триумф.

Напомним, с инициативой внести поправки в основной закон страны 15 января 2020 года выступил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. 1 июля прошёл основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. При этом проголосовать можно было в течение 7 дней, начиная с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования.