В Кремле оценили итоги голосования по поправкам в Конституцию, назвав их триумфом

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы государства – оценил итоги голосования по поправкам в российскую Конституцию. По словам представителя Кремля, это однозначный триумф, передаёт РИА Новости.

«Однозначно, считают триумфом», - сказал Песков представителям СМИ, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле триумфом итоги голосования.

При этом Песков подчеркнул, что такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, который на сегодняшний день уже зафиксирован, было спрогнозировать очень сложно.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки всех протоколов за поправки в Конституцию отдали сои голоса 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 65%.

Ранее о минимальном проценте нарушений в ходе голосования сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что ей известно о четырех таких случаях. Она добавила, что нарушений, способных повлиять на результат голосования, зафиксировано не было.

Напомним, с инициативой внести поправки в основной закон страны 15 января 2020 года выступил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. 1 июля прошёл основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

При этом проголосовать можно было в течение 7 дней, начиная с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования.