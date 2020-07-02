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В Москве прошла акция против внесения поправок в Конституцию

Москва, 02.07.2020

В Центре Москвы вечером 1 июля прошла несогласованная акция противников поправок в Конституцию, голосование по которым завершилось вечером в среду, передает РБК.

В акции приняло участие участвуют несколько сотен человек, среди которых множество журналистов, сообщали журналисты РБК и «Медузы».

«Эха Москвы» передает, что на Пушкинской площади собрались около 300 человек. Одиночные пикеты прошли у памятника Пушкину. Сообщается, что участникам раздавали медицинские маски. Рядом было припарковано несколько автозаков и полицейских машин, однако, сотрудники полиции не вмешивались в происходящее. Позже появилась информация о задержании 14 участников акции в Москве. Всего по всей стране задержали 24 человека, протестующих против поправок.

В Москве акция длилась несколько часов, участники которой несколько часов гуляли по Пушкинской площади, временами выкрикивая лозунги.

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