За поправки к Конституции проголосовали 78% россиян

По сообщению Центральной избирательной комиссии в России обработано 99,9% протоколов голосования по поправкам к Конституции, сообщает РБК, ссылаясь на онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

По предварительным данным 77,93% россиян одобрили изменение в основной закон страны. Против поправок проголосовали 21,26%. Общая явка по стране составила 65%.

Ранее о минимальном проценте нарушений в ходе голосования сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что ей известно о четырех таких случаях. Она добавила, что нарушений, способных повлиять на результат голосования, зафиксировано не было.

1 июля прошел основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Проголосовать можно было в течение семи предыдущих дней, начиная с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования – 1 июля, завершилось накануне. Подсчет голосов за предыдущие семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Напомним, с инициативой внести поправки в основной закон страны выступил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Предлагается ввести запрет на двойное гражданство для высших должностных лиц, усилить роль парламента, губернаторов и Госсовета. Также предлагается закрепить верховенство российской Конституции над международным правом. Также в случае принятия поправок к Конституции РФ действующий президент Владимир Путин сможет баллотироваться на пост президента и в 2024 году – соответствующее предложение ранее внесла депутат от ЕР, летчик-космонавт Валентина Терешкова.