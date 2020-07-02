Вход/Регистрация Подписка

За поправки к Конституции проголосовали 78% россиян

Москва, 02.07.2020
  • За поправки к Конституции проголосовали 78% россиян

ТАСС

По сообщению Центральной избирательной комиссии в России обработано 99,9% протоколов голосования по поправкам к Конституции, сообщает РБК, ссылаясь на онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

По предварительным данным 77,93% россиян одобрили изменение в основной закон страны. Против поправок проголосовали 21,26%. Общая явка по стране составила 65%.

Ранее о минимальном проценте нарушений в ходе голосования сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что ей известно о четырех таких случаях. Она добавила, что нарушений, способных повлиять на результат голосования, зафиксировано не было.

1 июля прошел основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Проголосовать можно было в течение семи предыдущих дней, начиная с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования – 1 июля, завершилось накануне. Подсчет голосов за предыдущие семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Напомним, с инициативой внести поправки в основной закон страны выступил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Предлагается ввести запрет на двойное гражданство для высших должностных лиц, усилить роль парламента, губернаторов и Госсовета. Также предлагается закрепить верховенство российской Конституции над международным правом. Также в случае принятия поправок к Конституции РФ действующий президент Владимир Путин сможет баллотироваться на пост президента и в 2024 году – соответствующее предложение ранее внесла депутат от ЕР, летчик-космонавт Валентина Терешкова.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. «Голливудская диета» была придумана не для похудения
    Кето-диета набирает популярность после рассказов знаменитостей о ее чудодейственных свойствах. Диета действительно дает возможность сбросить вес в рекордные сроки, при этом питаясь вкусной и калорийной едой. Однако оказалось, что с кето все не так просто и не стоит торопиться пробовать на себе голливудский тренд
  2. Ипотека пробьет дно
    Достаточно низкие уже и сегодня ставки кредитов на приобретение недвижимости к концу года могут опуститься ниже 7% годовых
  3. Компании нарастили объемы валюты до максимума с 2016 года
    Стремительное укрепление рубля сталкивается с непреодолимыми факторами. Вторая половина лета не обещает повторения успехов последних трех месяцев, напротив, шансы на существенное ослабление очень велики
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама