Акции британской компании взлетели на 500% после испытаний препарата от коронавируса

Акции маленькой британской компании Synairgen взлетели более чем на 500% после того, как она сообщила об успешных испытаниях своего лекарства от COVID-19.

Речь идёт о тестируемом ею экспериментальном препарате от коронавируса SNG001. Согласно информации, которую распространила сама компания, применение этого лекарственного препарата почти на 80% снизило риск появления наиболее тяжёлых симптомов новой коронавирусной инфекции, передаёт BBC News.

В своих выводах представители компания ссылаются на результаты испытаний, в которых приняли участие более 100 добровольцев с подтвержденным диагнозом COVID-19. Отмечается, что Synairgen предложила всем им экспериментальное лечение бета-интерфероном, вырабатываемым в человеческом организме в ответ на проникновение вируса.

Участники исследования вдыхали белок через небулайзер, благодаря чему он попадал в лёгкие и стимулировал реакцию иммунной системы организма. При этом 50% участников этого исследования вдыхали плацебо.

В итоге, было установлено, что применение интерферона заметно снизило риски ухудшения состояния здоровья больных. При этом у них более чем в два раза выросла вероятность полностью выздороветь.

Как признал руководитель этого исследования профессор Том Уилкинсон, выборка была крайне малой. Однако положительный эффект оказался значительным. Если результаты исследования подтвердятся на более серьёзных выборках, то данная методика позволит коренным образом изменить расклад в борьбе с коронавирусом COVID-19, став настоящим прорывом в этом направлении.