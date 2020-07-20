Вход/Регистрация Подписка

Акции британской компании взлетели на 500% после испытаний препарата от коронавируса

Москва, 20.07.2020
  • Акции британской компании взлетели на 500% после испытаний препарата от коронавируса

Kirsty Wigglesworth/PA Wire

Акции маленькой британской компании Synairgen взлетели более чем на 500% после того, как она сообщила об успешных испытаниях своего лекарства от COVID-19.

Речь идёт о тестируемом ею экспериментальном препарате от коронавируса SNG001. Согласно информации, которую распространила сама компания, применение этого лекарственного препарата почти на 80% снизило риск появления наиболее тяжёлых симптомов новой коронавирусной инфекции, передаёт BBC News.

В своих выводах представители компания ссылаются на результаты испытаний, в которых приняли участие более 100 добровольцев с подтвержденным диагнозом COVID-19. Отмечается, что Synairgen предложила всем им экспериментальное лечение бета-интерфероном, вырабатываемым в человеческом организме в ответ на проникновение вируса.

Участники исследования вдыхали белок через небулайзер, благодаря чему он попадал в лёгкие и стимулировал реакцию иммунной системы организма. При этом 50% участников этого исследования вдыхали плацебо.

В итоге, было установлено, что применение интерферона заметно снизило риски ухудшения состояния здоровья больных. При этом у них более чем в два раза выросла вероятность полностью выздороветь.

Как признал руководитель этого исследования профессор Том Уилкинсон, выборка была крайне малой. Однако положительный эффект оказался значительным. Если результаты исследования подтвердятся на более серьёзных выборках, то данная методика позволит коренным образом изменить расклад в борьбе с коронавирусом COVID-19, став настоящим прорывом в этом направлении.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Nissan представил электрический кроссовер для России
    В Йокогаме состоялась мировая премьера электрического кроссовера Nissan Ariya, который будет официально поставляться в Россию.
  2. Чик-чик и в «дамках», или инструкция выживания
    Главная российская премьера лета — сериал «Чики» от продюсера Рубена Дишдишяна — в начале июня стартовала на сервисе more.tv. Перед нами — колоритная панорама русского юга и безжалостная феминистская сага, в которой в нашем распоряжении абсурд, дикость и духовность
  3. Перевал Дятлова и самолет генсека ООН: одна тайна уже раскрыта
    Хотя с момента гибели группы туристов в горах Северного Урала прошло больше 60 лет, споры о трагедии на перевале Дятлова идут до сих пор. Генпрокуратура завершила расследование, которое начала в прошлом году. Эксперты пришли к выводу, что причина смерти - сход лавины. Впрочем, родственники погибших сразу эту версию отвергли.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама