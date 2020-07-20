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Акции дня: «Интер РАО» возвращается к максимумам

Москва, 20.07.2020

Российский рынок акций закончил дневные торги в понедельник в зеленой зоне. Продолжили начавшийся в пятницу рост бумаги «Интер РАО», эксперты делают предположения о размере дивидендов и считают акции компании недооцененными рынком. Бумаги за сессию выросли на +6,57% до 5,69 рублей за акцию
Ранее «Интер РАО» объявила о проведении совета директоров компании 31 июля. Предполагается, что он будет посвящен обсуждению новой стратегии развития компании на ближайшую пятилетку и  с перспективой до 2030 года.  По мнению аналитиков «ВТБ Капитал», принятие стратегии остается главным фактором роста стоимости акций. Размер дивидендов за 2020 год составит 19 млрд рублей, доходность 3,6%, предполагают аналитики «Промсвязьбанка». На данный момент бумаги компании недооценены рынком, считают эксперты.
Индекс Мосбиржи  в понедельник вырос на +0,99% до 2802,24 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,62% до 1235,85 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:05 мск  составила 43,16 доллара за баррель (+0,05%). Российская валюта немного укреплялась – 71,44 рубля за доллар.

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