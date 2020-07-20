Россияне ищут альтернативу банковским вкладам

Согласно итогам исследования Росгосстрах банка и НАФИ, порядка 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам. При этом, пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа, часть россиян готовы к альтернативным инструментам инвестиций: золото выберут 7% респондентов, в облигации вложат деньги 6%, в недвижимость - 4%. Еще 12% начнут искать более выгодные инструменты.

"В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, почти треть (30%) – заберет все средства из банка, а еще 2% - заберут средства частично", - говорится в исследовании.

Поведение россиян в возрасте 21-35 лет в ситуации низких ставок более радикально: 36% молодежи готовы забрать все средства из банка против 25% опрошенных старше 55 лет. Будут искать более выгодные варианты сбережений 14% молодежи против 11% россиян старшего поколения. При этом молодежь в качестве альтернативных инструментов предпочитает акции и недвижимость, а старшее поколение - золото. Не будут ничего предпринимать 33% молодежной аудитории по сравнению с 43% респондентами старше 55 лет.

2020 стал годом относительно мягкой денежно-кредитной политики Центробанка и рекордно низких ставок по вкладам, напоминает член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. Сыграла свою роль и пандемия коронавируса, которая привела к снижению реальных доходов населения и неуверенности в завтрашнем дне. Однако, несмотря на это, депозиты остаются для россиян традиционным инструментом сбережения – об этом как раз и говорит тот факт, что большая часть россиян (36%) не готовы забирать вклады из банков даже при минимальных ставках.

При этом, продолжает представитель банка, несмотря на большое разнообразие финансовых инструментов для сбережения и накопления, большинство россиян все-таки остаются приверженцами классических сберегательных инструментов, так как доход по ним гарантирован, а сумма вложений застрахована АСВ. Лишь небольшой процент клиентов пока обращает внимание на альтернативные инвестиции. Клиенты при этом проявляют все больший интерес к вкладам с короткими сроками и все чаще смотрят в сторону сезонных и промо-вкладов, а также накопительных счетов.

Дальнейшая сберегательная политика банков в целом будет зависеть от изменений ключевой ставки ЦБ, полагает Марина Дембицкая. При этом, по ее мнению, предложения на рынке сбережений будут разноплановыми, так как влияние также окажут источники и стоимости фондирования каждого конкретного игрока.

Снижение ставок по депозитам – естественное следствие уменьшения ключевой ставки ЦБ России и инфляции, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Только с января по июнь 2020 г. ставка уменьшилась с 6,25% до 4,5%. За этот период средние ставки по вкладам физлиц в банках сократились с уровня более 7% до 4,63%. Банк России анонсирует дальнейшее удешевление своих кредитов, и до конца года оно может дойти до 4-4,25%. Соответственно, и банки станут ухудшать условия привлечения средств, доходность вкладов может дойти к уровням около 4,5%.

Такая ситуация приводит, среди иных причин, к оттоку средств вкладчиков, констатирует аналитик. Сумма их средств на депозитах банков снизилась с 22 878 к 22 284 млрд руб. с 1 января по 1 июля 2020 г., по данным ЦБ РФ. Их доля в привлеченных средствах банков уменьшилась с 25,8% до 23,5%. Но нужно отметить, что динамика не слишком пугающая. При удешевлении вкладов на треть за данное время, их объём сократился только на 2,6%. Поэтому вряд ли в реальности банковской системе грозит 30% отток средств физлиц. Перспективы уменьшения ставки не столь масштабны по сравнению с уже произошедшими и не приведшими к «тектоническим» последствиям. Кроме того, в пассивах основную роль играют средства юридических лиц – на счетах и в депозитах, в совокупности 31,7% от привлечённых средств.

Для россиян банковские вклады - привычный и наиболее простой и надёжный инструмент, напоминает Марк Гойхман. Несмотря на то что доходность в лучшем случае будет чуть превышать официальную инфляцию. Но вклады надёжны, поскольку сумма до 1,4 млн. руб. или эквивалент в валюте гарантируется государством. Примерно столь же доходны инвестиции в облигации, выпускаемые государством и крупными компаниями. Гособлигации – ОФЗ – так же, как и вклады, гарантированы государством, но дают сейчас доходность выше – порядка 5,5-6% годовых. Облигации компаний ещё доходнее, но они значительно рискованнее.

Более доходными, чем вклады, можно считать во многих случаях и вложения через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), в накопительное и инвестиционное страхование жизни. Их преимущество в том, что помимо дохода, сопоставимого с банковским, можно получить вычет по налогу НДФЛ 13%, что в совокупности может дать до 11-19% годовых и более. Но данные вложения менее надёжны, чем вклады, и нужно учитывать комиссии и иные платежи. Традиционный в представлении россиян способ сбережения – вложения в недвижимость, признает Марк Гойхман. К сожалению, сейчас он может оказаться убыточным. Кризис 2014 г. показал, что недвижимость не растёт, а снижается в цене во время экономических потрясений из-за уменьшения платёжеспособного спроса.

Российские банки ожидаемо могут столкнуться с оттоком ликвидности, если ставки по депозитам упадут еще на несколько процентных пунктов, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В июле Центробанк снизил ключевую ставку до рекордного минимума, 4,5%, напоминает он. Для тех, кто планировал оформить ипотеку и приобрести жилье, такая процентная ставка стала большим благом, так как банки стали предлагать более низкие ставки по ипотечным кредитам. А вот для держателей вкладов условия финансовых организаций перестали быть выгодными. Сейчас многие банки предлагают довольно низкие ставки по депозитам – они едва превышают уровень инфляции, которая сейчас находится на уровне около 3%. Чтобы избежать оттока клиентов, банки уже сейчас предлагают особые условия по вкладам (правда, на небольшие сроки).

У россиян есть несколько способов сохранить накопления, отмечает Артем Деев: либо оставить деньги в банках (сохраняя их от влияния инфляции), но при этом не приумножая средства, либо снять их и вложить в другие активы. И здесь есть варианты. Часть вкладчиков займется повышением уровня финансовой грамотности и инвестициями, открыв брокерский счет (покупая акции и облигации самостоятельно или выбрав доверительное управление), часть – откроет ИИС и приобретет ОФЗ.

Также, уверен аналитик, некоторые россияне, которые давно хотели приобрести жилье, в самом деле воспользуются предложениями банков и оформят ипотеку, вложив накопления в первоначальный взнос. К сожалению, найдутся и те, кто отдаст свои деньги мошенникам, которые в период кризиса традиционно активизируются, предлагая высокую доходность за короткий срок.