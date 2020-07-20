Китай намерен стать конкурентом ОПЕК в краткосрочной переспективе

Руководство Поднебесной смирилось с невозможностью выполнения задач по росту китайской экономики, поставленных до пандемии. Генеральный секретарь КПК и Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на заседании Политбюро 17 апреля, что страна стоит перед беспрецедентными экономическими проблемами.

Тем не менее, КНР воспользовалась обвалом цен на нефть, вызванным ценовыми войнами и резким падением спроса, и поставила в последние месяцы несколько рекордов по закупкам «черного золота», заполнив почти под завязку резервуары для хранения. Сейчас китайцы решили продавать излишки нефти, воспользовавшись постепенным восстановлением спроса на нее и ростом цен. Первый груз объемом в 1 млн баррелей ушел из хранилищ, принадлежащих Шанхайской международной энергетической бирже (INE). Нефть отправилась по фьючерсным контрактам южнокорейским покупателям, которые обычно покупают ее в Африке и на Ближнем Востоке.

Конечно, главный импортер нефти на планете не намерен конкурировать с Саудовской Аравией в поставках нефти в долгосрочной перспективе, но то, что он начал избавляться от излишков нефти, красноречиво говорит о слабости восстановления спроса, о котором много пишут последние недели. Кстати, рекордные закупки нефти китайскими компаниями в немалой степени как раз и способствовали росту цен на нее.

Всего в 14 хранилищах, принадлежащих INE, по состоянию на 16 июля хранилось 39 млн баррелей нефти, что в 10 раз больше апрельских показателей.

В первые шесть месяцев текущего года в Шанхай были доставлены 27 млн баррелей нефти, составившие 57% всей купленной нефти после дебюта INE в 2018 году. Около 40% купленной в 2020 году нефти предназначались для хеджирования, объясняется в заявлении пресс-службы Шанхайской биржи.

В первой половине июля BP Plc стала первой крупной западной нефтяной компанией, поставившей нефть в хранилище Вэйфан, принадлежащее INE, для Sinochem Hongrun. Через несколько дней в то же хранилище продала нефть по августовским фьючерсам компания Mercuria.

Растущие запасы нефти влияют на цену нефтяных фьючерсов, пишет Bloomberg, делая привлекательной для торговцев ее покупку и затем продажу нефтеперерабатывающим компаниям, расположенным поблизости.

Китайским торговцам также помогли КСА, Ирак и другие нефтедобывающие страны, поднявшие в последнее время на нее цены. Нефтеперерабатывающие фирмы на севере Азии могут сэкономить до доллара на барреле, покупая нефть марки Basrah Light в Китае, а не напрямую в Ираке. Выгода, главным образом, объясняется географической близостью Шанхая.

Получателями китайской нефти являются две южнокорейские нефтеперерабатывающие компании, купившие приблизительно по полмиллиона баррелей нефти марки Oman. Один из грузов уже вышел из порта Дунцзякоу и направился в Йосу.

Запуская в марте 2018 года фьючерсы в юанях, INE едва ли планировала стать региональным поставщиком нефти. Главной задачей было продвижение китайской валюты на международных финансовых рынках и создание ценового ориентира для нефти, которой пользуются китайские нефтеперерабатывающие заводы.