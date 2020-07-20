Коронавирус в мире: опубликована статистика по заразившимся на утро 20 июля

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире на утро 20 июля число заболевших коронавирусом превысило 14,45 миллиона человек в 188 странах мира.

Нарастающим итогом в мире заболело 14 457 916 человек, суточный прирост составил 169,2 тысячи человек. Число безвозвратных потерь за период эпидемии достигло 605 205 инфицированных, более 8,1 миллиона человек выздоровели.

Первое место антирейтинга продолжают удерживать США, где число заболевших превысило 3,7 миллиона. На втором месте продолжает оставаться Бразилия, где инфицированных уже 2 млн. Третье место остается за Индией – 1 млн. заболевших. Россия продолжает удерживать четвертую позицию антирейтинга - 771,5 тысячи инфицированных. На пятой позиции, сместив Перу, расположилась ЮАР (364,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано также в США - 140 534 человек. Смертность с показателем более 10% зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии.

В России по последним данным зафиксировано 6109 заболевших. Таким образом, всего к утру 19 июля в 85 регионах РФ зафиксировано 771 546 заболевших коронавирусом. Из них выздоровело – 546 863 (+7 490). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 12 342 человек (+95 за сутки).