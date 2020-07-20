Курс доллара пробил психологическую отметку

Новую рабочую неделю российский рубль начал с заметного снижения к основным резервным мировым валютам из-за падения нефтяных котировок и на фоне целого ряда локальных факторов.

Среди таких факторов: сезонное ослабление текущего счёта России с учётом снижения притока валютной выручки из-за сократившейся доли РФ рынка «чёрного золота» в рамках ОПЕК+, а также сокращение интервенций ЦБ РФ.

Так, на старте торгов на Мосбирже курс доллара США вырос сразу на 0,39% и достиг 72,1525 руб., превысив психологическую отметку в 72,00 впервые с 7 июля. Евро увеличился до 82,5975 руб. (+0,48%). А это минимум рубля в паре с единой валютой ЕС с 4 мая.

Ещё до начала торгов эксперты предполагали, что в ближайшие дни рубль ожидает крутое пике. Об этом, в частности, говорил Дмитрий Бабин из «БКС Брокер», который заявил, что на этой неделе рубль вероятнее всего будет торговаться на уровне 72,00-73,00 к доллару и 82,50-83,50 к евро.

«Мы предполагаем, что если глобальные рынки не вернутся к устойчивому росту, а нефть продолжит дешеветь, то нашу валюту ждёт крутое пике к трёхмесячным минимумам», – говорил он.

Однако чуть позже рубль смог отбить значительную часть потерь начала торгов и даже перешёл в рост. По данным на 13:55 мск курс доллара составил 71,575 руб. (- 0,41), курс евро – 82,00 руб. (- 0,24%).

Специалисты объясняю разворот рубля тем, что после скачка валют на локальные пики стали заметны продажи экспортной выручки.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что на фоне отступления мировых цен на «чёрное золото» и разнонаправленного движения валют ЕМ, пара доллар-рубль может перейти в боковое движения чуть ниже 72,00 руб.

При этом он полагает, что при ухудшении внешней конъюнктуры доллар в ближайшей перспективе может подняться в середину коридора 70,00-75,00 руб.