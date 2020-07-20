Курс доллара: рублю предрекли крутое пике

Рубль в пятницу, 17 июля вышел на локальные минимумы, завершив рабочую неделю в минусе. На вечерних торгах Мосбиржи курс доллара составил 71,89 руб., что на 36 коп. выше уровня закрытия четверга. При этом единая валюта ЕС и вовсе торговалась на своих максимумах с 4 мая – курс евро составил 82,2 руб., что сразу на 71 коп. дороже чем сутки ранее.

Таким образом, рубль значительно ухудшил свои позиции по итогам рабочей недели на фоне целого ряда факторов. Среди них, в частности, сезонное ухудшение текущего счёта России вкупе со снижением притока валютной выручки из-за сократившейся доли рынка «чёрного золота» России в рамках сделки ОПЕК+.

Кроме того, давление на нацвалюту оказывало сокращение интервенций ЦБР и снижение спроса на рублевые активы накануне выходных, в том числе из-за новых санкционных угроз. Негативное влияние на курс рубля также оказала осторожность, которую проявляют игроки из-за тревожных новостей о распространения в мире коронавируса COVID-19. При этом инвесторы уходили от риска в более защитные активы, реагируя и на ухудшение напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Вновь не помогли российской валюте и мировые цены на нефть, которые в пятницу продолжили стремительно снижаться. Так, стоимость фьючерсов на «чёрное золото» сорта Brent упала на 0,35% – до 43,22 долл. за бочку. При этом в моменте марка Brent опускалась ниже 43 долл. Контракты на WTI также подешевели, но не так значительно – на 0,15% (40,69 долл. за баррель).

По мнению Юрия Кравчено из ИК «Велес Капитал» именно коррекция нефтяных цен стала в пятницу одним из главных, но не единственных факторов падения рубля. Как подчеркнул эксперт, среди триггеров, которые потянули национальную валюту вниз - сохраняющаяся санкционная риторика против России.

«Ещё в четверг глава британского МИД объявил о попытках вмешательства нашей страны в британские выборы в 2019 году. Также нас обвиняют в попытках украсть информацию о вакцине от коронавируса. Уже в пятницу стало известно, что и Германия готовит санкции против РФ в связи с кибератакой на Бундестаг в 2015 году. Естественно, что рублю было в такой ситуации очень непросто», – отметил Кравченко, предположив, что рубль продолжит падать в валютных парах и на начавшейся неделе.

Григорий Жирнов из Нордеа банка также считает, что рубль дешевеет на фоне снижения нефтяных котировок и других негативных внешних факторов.

«Боюсь, что в ближайшие недели мы не увидим укрепления нацвалюты. Об этом, в частности, говорят данные, которые указывают на более медленное восстановление глобальной экономики, продолжающиеся трения между Вашингтоном и Пекином, высокое распространение коронавируса COVID-19 в мире, а также антироссийская риторика Запада», – пояснил эксперт.

Дмитрий Бабин из «БКС Брокер» полагает, что на этой неделе рубль вероятнее всего будет торговаться на уровне 72,00-72,50 к доллару и 82,50-83,50 к евро.

«Мы предполагаем, что если глобальные рынки не вернутся к устойчивому росту, а нефть продолжит дешеветь, то нашу валюту ждёт крутое пике к трёхмесячным минимумам», – пояснил он.

Дмитрий Полевой из РФПИ также заявил, что ближайшие перспективы рубля совсем не радужные.

«Следует признать, что приближение налоговых выплат, которое ранее позволяло экспортерам сдерживать спрос на валюту, не поможетрублю хотя бы оставаться на нынешних позициях. Против курса нацвалюты сейчас слишком много негатива, как внешнего, так и внутреннего. Отсутствие хоть каких-то драйверов для роста российских акций и облигаций – ещё сильнее бьют по рублю. Учитывая всё это, мы считает, что его курс до конца недели будет планомерно снижаться, закрепившись в верхних границах коридоров 72,20-72,50 в паре с долларом и 82,70-83,60 в паре с евро», – резюмировал он.