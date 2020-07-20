Мэр Норильска заявил об отставке

Глава Норильска Ринат Ахметчин уходит в отставку. Причиной ее стала не авария на ТЭЦ-3, что было бы достаточно закономерно, учитывая, что из-за нее против мэра было возбуждено уголовное дело о халатности, а … коронавирус.

На прошлой неделе градоначальник обратился за помощью к губернатору Красноярского края Александру Уссу — Норильску требовались дополнительные медицинские кадры для борьбы со вспышкой коронавируса.

В понедельник его запрос обсуждался на заседании оперативного штаба и Ахметчин, фактически, получил нагоняй от главы региона. Александр Усс заявил, что основную ответственность за распространение инфекции несут муниципальные власти. По его словам, которые приводит ТАСС, предотвратить попадание вируса было не так уж сложно, учитывая, что у города единственные ворота — аэропорт. «Только в Норильске и в Хатанге возможно проведение самоизоляции по прибытии в город откуда бы то ни было», — цитирует агентство слова губернатора, который напрямую заявил Ахметчину, что тот работает недостаточно.

Этого было достаточно, чтобы мэр Норильска собрался в отставку. «Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу», — заявил градоначальник на брифинге журналистам (цитата по «Интерфаксу»), подчеркнув: «Большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам обратно, и мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. Всю информацию, которую я предоставлял в краевые службы, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают на территории города Норильска».

Между тем, по данным главы областного Минздрава, заболеваемость коронавирусом в Норильске пошла на спад — накануне в городе зафиксированы 364 больных с клиническими проявлениями. Для лечения инфицированных организованы 260 коек, 30% из них на 19 июля были свободны.

«Интерфакс» сообщил, что вопрос об отставке мэра городской совет Норильска планирует вынести на заседание 22 июля.

Ринат Ахметчин стал мэром Норильска по итогам выборов 2017 года. Он выходец из «Норникеля», где сначала работал замдиректора по персоналу в Горно-металлургической дирекции, а потом пересел в кресло гендиректора дочки «Норильского никеля» — ООО «Норильский промышленный транспорт».