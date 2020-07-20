Минобороны завершило испытание вакцины от коронавируса

Российское Минобороны объявило о завершении фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщает издание «Коммерсантъ». Утром 20 июля была выписана вторая группа добровольцев из Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. В испытаниях принял участие исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. На сайте ведомства опубликовано сообщение, в котором говорится, что у всех добровольцев был выработан иммунитет от коронавирусной инфекции.

«Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено», - добавили в Минобороны. Уточняется, что все вакцинированные пройдут еще одно обследование на 42-е сутки после первой прививки.

Вся информация о проведенных исследованиях будет передана для ознакомления в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, после чего планируется государственная регистрация препарата.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире на утро 20 июля число заболевших коронавирусом превысило 14,45 миллиона человек в 188 странах мира.

Нарастающим итогом в мире заболело 14 457 916 человек, суточный прирост составил 169,2 тысячи человек. Число безвозвратных потерь за период эпидемии достигло 605 205 инфицированных, более 8,1 миллиона человек выздоровели.