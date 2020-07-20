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Навальный ликвидирует Фонд борьбы с коррупцией

Москва, 20.07.2020
  • Навальный ликвидирует Фонд борьбы с коррупцией

Максим Григорьев/ТАСС

«Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией», - заявление Алексея Навального с такими словами появилось на сайте оппозиционера.

Как поясняет он сам, ликвидация оппозиционного ресурса связана с невозможностью выплатить 29 миллионов рублей по решению суда по иску «Московского школьника».  Ранее в опубликованных материалах расследования ФБК Навальный и его соратники связали производителя питания для школьных столовых с бизнесменом Евгением Пригожиным и ставили компании в вину массовые отравления в школах и детских садах.

«Московский школьник» подал иск о защите деловой репутации (информация о нем появилась в картотеке арбитражных дел 1 апреля). Компания требовала денежную компенсацию за распространение сведений, которые не соответствуют действительности и порочат ее репутацию, а также отрицала связь с «Конкордом» Пригожина. «Московский школьник» также настаивал на том, чтобы Навальный опроверг и удалил эту информацию в своем блоге и соцсетях.

Суд иск удовлетворил, и теперь сам Алексей Навальный, Любовь Соболь и ФБК должны выплатить истцу 88 миллионов рублей – сумма разделена между ними поровну, по 29 с лишним миллионов.

Но таких денег у поиздержавшегося на других судебных процессах Фонда борьбы с коррупцией нет, и его основатель принял решение о ликвидации организации. Но, как заявляет Навальный, это не конец деятельности ФБК – он будет перерегистрирован на другое юрлицо. Оппозиционер в своем заявлении вновь призвал тех, кто его поддерживает, жертвовать средства на борьбу с действующей властью.

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