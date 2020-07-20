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Нефть дешевеет на новостях о коронавирусе

Москва, 20.07.2020
  • Нефть дешевеет на новостях о коронавирусе

Из открытых источников

Утром 20 июля Brent подешевела до $42,85 за баррель, участники рынка отреагировали на новости о коронавирусе, передает «Интерфакс». Котировки нефти снижаются на данных об ускорении прироста новых случаев заражения коронавирусом в мире.

К 8:10 по московскому времени сентябрьские котировки сорта Brent потеряли на лондонской бирже ICE Futures $0,29 (0,67%) по сравнению с закрытие торгов 18 июля. Накануне нефть Brent опустилась на $0,23 (0,5%).

Фьючерсы на август сорта WTI также утром 20 июля подешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) $0,28 (0,69%), достигнув показателя $40,31 за баррель. 18 июля контракт потерял $0,16 (0,4%). В общей сложности за истекшую неделю сорт Brent потерял 0,2%, а WTI выросла 0,1%.

Эксперты обратили внимание на данные университета Джона Хопкинса, согласно которым прирост в мире заболевших коронавирусом составил за три дня 242 000 тыс. человек, из которых примерно 30% новых случаев приходится на США. При этом, по мнению рыночного стратега IG Markets Цзиньи Пана, относительно низкая смертность в США по сравнению с мартом-апрелем, позволяет «сгладить некоторые опасения рынка». На прошлой неделе в Соединенных Штатах сократилось число действующих нефтегазовых буровых установок на пять единиц - до 253. Годом ранее в стране работало 954 буровых установок.

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