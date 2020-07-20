Осеннее вторжение: синоптики рассказали о погоде в России

Лето 2020 в самом разгаре. Но уже сейчас понятно, что оно может войти в климатическую историю, как одно из самых непредсказуемых. Начавшись с аномальной жары, которая накрыла почти всю Русскую равнину в июне, лето 2020 продолжилось рекордными ливнями в июле.

Кроме того, погодная ситуация во всех регионах страны диаметрально противоположная. Пока, например, жители Башкирии и Волгоградской области изнывают от ужасного зноя, центр и северо-запад страны заливает дождями.

Но это только начало. Как рассказали синоптики, лето 2020 продолжит поражать всех своим неспокойным характером. Так, уже в ближайшие дни сразу в нескольких регионах России резко похолодает. При этом осенние вторжение, о котором предупреждают метеорологи, не только заметно понизит температурный фон, но и принесёт с собой обильные осадки, грозы и сильный ветер.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Как минимум до конца этой недели будет холодно в Москве. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 7 дней температура воздуха станет неуклонно стремиться к сентябрьским значениям. При этом в столичный регион регулярно будут врываться мощные циклоны. Но вести себя они будут как-то необычно.

Так, один из них уже перебрался в Москву из Волгоградской области. Во вторник, как поясняют метеорологи, он объединится с другой циклонической массой, двигающейся сейчас из Скандинавии. Это приведёт к ненастной погоде с осенними показателями температуры воздуха.

Например, 21 июля в столице при сильной облачности ожидаются кратковременные осадки. После полуночи столбики термометров в черте города опустятся до плюс 13, а по области и вовсе до плюс 10. При этом днём больше плюс 20 градусники не покажут.

22 июля характер погоды существенно не поменяется. По-прежнему будет облачно, прогнозируются небольшие дожди. Но станет ещё чуть-чуть холоднее: ночью – плюс 11-12 в Москве, по области –8-9 градусов выше нуля. Днём в среду воздух остынет до плюс 19, в Подмосковье – до плюс 17-18.

В четверг 23 июля облаков уже будет заметно меньше, интенсивность осадков также снизится. Но при этом станет ещё прохладнее: с наступлением темноты градусники покажут не более плюс 8-10, в светлое время суток – около 16-17 градусов.

Завершится рабочая неделя в Москве ливнем и температурными показателями плюс 17-20. В выходные климатическая обстановка останется примерно такой же. Хотя сильных линей всё-таки не прогнозируется, но температурный фон по-прежнему будет больше напоминать осенний.

Погода в Приволжском федеральном округе

Жара, которая держалась в регионах Приволжского федерального округа всю вторую декаду июля, также уже очень скоро сменится осенним вторжением.

Уже завтра почти над всем Приволжьем сформируется мощный циклон, который станет углубляться и смещаться по необычной траектории в сторону на северо-запада. Как рассказали синоптики, характерной чертой ближайших дней будут кратковременные, но ежесуточные дожди. При этом местами они всё же будут довольно обильными, а иногда и продолжительными.

Кроме того, почти все регионы округа накроют грозы и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Например, в Пермском крае, где ещё вчера столбики термометров поднимались выше плюс 30, уже сегодня было плюс 23 и шёл небольшой дождь. В дальнейшем в Прикамье станет ещё холоднее. Даже днём воздух будет прогреваться всего до плюс 18, а понижение температурного фона станет сопровождаться не только дождями, но и грозовыми раскатами.

Погода в СПб и других регионах Северо-западного федерального округа

Осеннее вторжение ждёт и жителей Северо-западного федерального округа. Так, резко похолодает в Санкт-Петербурге. Здесь, согласно прогнозу метеорологов, погода будет в лучшем случае сентябрьской, но никак не июльской.

В частности, в период с 22 по 24 июля столбики термометров ночью опустятся до плюс 8-10, днём же выше 17 градусов точно не поднимутся. В Ленинградской области будет ещё холоднее.

При этом циклонический фронт принесёт в регион проливные дожди, грозы, пониженное атмосферное давление и холодный ветер.

Прохладная погода также возвращается в Карелию. И если, во вторник, 21 июля, в Петрозаводске будет ещё тепло (плюс 22) и без осадков, то в среду, 22 июля, столбик термометров начнут стремительно опускаться. Днем температура воздуха составит плюс 17-18 градусов, будет очень пасмурно и ветрено, выпадет ливень, а местами даже град.

Ещё сильнее похолодает в четверг и пятницу. При мощном северном ветре после полуночи воздух станет остывать до плюс 6-8, днём до плюс 15-16.

В целом же по всему северо-западу страны в ближайшие дни температурный фон будет ниже средних многолетних значений, а количество осадков существенно выше.