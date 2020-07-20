Парадокс Tesla: что стоит за огромной стоимостью компании?

Автомобильная компания Tesla в последнее время была в центре внимания. Ее акции демонстрировали небывалый рост. Достаточно сказать, что с 18 марта капитализация выросла на 330%, а с июня прошлого года и вовсе на 730%. Буквально пару недель назад Tesla обошла по стоимости Toyota и стала крупнейшим, опять же, по стоимости, автопроизводителем в мире.

Как видно из графика, рыночная капитализация Tesla ($278 млрд) теперь составляет около трети от суммарной капитализации автопроизводителей США, Европы и Японии, такие расчеты приводит Deutsche Bank.

Более того, прибавка капитализации Tesla с марта сопоставима с восемью Ford Motor или двадцати семью Renault, и наконец, Tesla более чем в 3 раза превышает размер сектора автомобилестроения индекса S&P 500 Automobiles and Parts.

Казалось бы, за всеми этими рыночными рекордами должен стоять какой-то неповторимый успех в деятельности самой компании, но мы этого не видим.

Так, например, по данным того же Deutsche Bank, доля Tesla на мировом автомобильном рынке хоть и выросла с 0,1% в 2017 году до ожидаемых 0,8% в 2020 году, все еще остается крайне незначительной. Для сравнения, Volkswagen занимает около 14% рынка.

В чем же тогда заключается секрет или парадокс роста стоимости акций Tesla? Сама по себе идея очень проста — электроавтомобили — это будущее, поэтому эту инвестидею очень легко продавать клиентам инвестиционных компаний. Кроме того, Tesla — это раскрученный и узнаваемый бренд, поэтому именно эту бумагу в последнее время так активно покупали клиенты платформы Rebinhood.

По данным Robintrack.net, которая собирает данные об активности трейдеров платформы, бумаги компании Илона Маска 13 июля покупали 10 тысяч человек в час. Общее же число пользователей в приложении Robinhood, которые в той или иной мере владеет акциями Tesla, превышает 450 тысяч человек.

Ранее «Эксперт» уже писал, что в последнее время большой популярностью пользуется компания Robinhood, которая через мобильное приложение предоставляет доступ к финансовым рынкам всем желающим еще и без комиссий. Судя по всему, основными инвесторами через это приложение являются люди без глубоких познаний финансовой грамотности. Известно, что они часто вкладываются в акции компаний-банкротов, просто потому, что те очень сильно подешевели. Также они активно участвуют в любом сильном движении, даже если оно очевидно обречено на провал.

Вместе с тем, сами работники компании не слишком верят в перспективы Tesla, во всяком случае такой вывод можно сделать из отчетов по сделкам так называемых инсайдеров. За последний год почти все топ-менеджеры продавали акции или исполняли опционы — в США действия руководства с бумагами подаются в виде отчета регулятору.

Стоит добавить, что в прошлый понедельник, как раз, когда физлица пачками скупали акции, капитализация Tesla в итоге внезапно рухнула, а сейчас от максимумов она находится уже на 15% ниже.

Но главные новости ждут инвесторов на предстоящей неделе. Компания представит финансовый отчет, который даст почву для размышлений и ответы на главный вопрос — насколько сильно переоценена компания Tesla?

Впрочем, уже сейчас есть некоторые цифры, которые говорят сами за себя. Согласно данным проведенного маркетингового исследования фирмы Cross-Sell, в связи с резким падением продаж автомобилей в целом, число регистраций электрокаров Tesla в Калифорнии сократилось во втором квартале по сравнению с прошлым годом на 48% - до 9 774 автомобилей.

Так что реальная стоимость Tesla, скорее всего, значительно ниже, а текущий рост — это банальный пузырь.