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Песков: пока рано говорить о вакцинации от коронавируса в РФ, готовой вакцины ещё нет

Москва, 20.07.2020

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Пеков в ходе ежедневного брифинга с журналистами заявил, что говорить о массовой вакцинации от COVID-19 в нашей стране пока рано.

По словам представителя Кремля, готовых вакцин от новой коронавирусной инфекции в России ещё нет, но есть весьма обнадёживающие результаты экспериментального использования.

«Экспериментальная вакцина действительно существует. Кроме того, на выходе ещё несколько вакцин, – подчеркнул Песков. – Об этом наши специалисты уже рассказывали. Все эти вакцины сейчас находятся на различных стадиях испытаний. Некоторые стадии уже завершены. И мы получили весьма обнадёживающие результаты этого экспериментального использования».

При этом пресс-секретарь президента РФ ещё раз отметил, что пока нет ни одной вакцины, которая была уже завершила полный этап тестирования и была готова к массовому использованию.

«Поэтому говорить о вакцинации рано. Необходимо дождаться завершения и уже официального утверждения этой вакцины», – резюмировал представитель Кремля, добавив, что вакцина от коронавируса COVID-19 будет в первую очередь доступна для тех, кто больше всего нуждается в ней – это люди из групп риска.

Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время в РФ подлежат вакцинации 50 млн граждан или почти каждый третий житель страны.

Он уточнил, что отечественных препарат на основе аденовируса успешно прошёл первую стадию клинических испытаний, вторая – должна завершиться в начале августа. Далее, вакцину ждут финальные испытания сразу в нескольких странах – в ОАЭ, Турции и странах Африки, где вакцину введут приблизительно ста добровольцам.

Сразу после завершения третьей фазы испытаний, начнётся массовый выпуск препарата на базах компаний Р-Фарм и Alium. Одобрение третьих стран, задействованных в испытаниях отечественной вакцины, должно поступить в сентябре.

По мнению Дмитриева, массовая вакцинация способна остановить вторую потенциальную вторую волну пандемии». К концу года планируется произвести до 200 млн доз вакцины, 30 млн доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнёрств по всему миру.

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