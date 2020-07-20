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Путин дал старт строительству двух универсальных десантных кораблей в Крыму

Москва, 20.07.2020

Глава российского государства Владимир Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму.

Мероприятие с участием президента состоялось сегодня на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, откуда российских лидер по телемосту связался также с другими отечественными судостроительными комплексами — «Севмашем» в Северодвинске и «Северной верфью» в СПб, передаёт ТАСС.

«Сегодня на трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны, – подчеркнул Путин. – Здесь в Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» – два фрегата. Ещё два атомных подводных крейсера – в Северодвинске на Севмашпредприятии».

При этом глава государства уточнил, что универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Наша справка

Минобороны РФ заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев общей стоимостью 100 млрд руб. Водоизмещение каждого из вертолетоносцев составит 25 тыс. тонн, длина около 220 метров. Один корабль сможет нести более 20 тяжёлых вертолётов, а также перевозить до 900 морских пехотинцев. Ранее корабли такого класса в нашей стране не строились.

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