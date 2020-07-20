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Путин назначил депутата Госдумы Дегтярева врио главы Хабаровского края

Москва, 20.07.2020

Президент России Владимир Путин подписал указ о временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата нижней палаты парламента РФ от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева. При этом глава государства досрочно прекратил полномочия нынешнего губернатора края Сергея Фургала.

«Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности Губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации. Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Хабаровского края», – говорится в указе президента, который опубликован на официальном сайте Кремля.

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