Россияне стали больше доверять СПЧ и Общественной палате

Граждане России стали больше доверять Общественной палате (ОП) и Совету при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Согласно результатам исследования Фонда общественного мнения (ФОМ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по данным на июнь 2020 года о положительном отношении к ОП заявили 37% респондентов, к СПЧ – 48%. При этом в конце 2019 года о своём доверии к ОП высказались 20%, к СПЧ – 28%, передаёт РАПСИ.

Как пояснил член СПЧ Александр Брод, наши соотечественники стали больше доверять этим институтам, так как в период пика пандемии коронавируса и общественная палата, и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека делали много для защиты трудовых и социальных прав граждан.

«Привлекалось внимание органов власти к поддержке социально ориентированных, волонтерских НКО, которые поддерживали социально незащищенных граждан… Также общество услышало голос СПЧ в защиту прав осужденных и находящихся в СИЗО, выступления против необоснованно начисленных штрафов, против задержаний в ходе одиночных пикетов», – резюмировал правозащитник.