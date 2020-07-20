Саммит раздора

Саммит ЕС показал, что между лидерами европейских стран существует явный дефицит доверия. Конфронтация между «экономными» странами и остальными, которая не позволила прийти к соглашению по фонду восстановления после трех дней напряженных переговоров, показала широкие внутренние трещины в Союзе.

Шумными саммитами, затягивающимися задолго за полночь, Европу в последние годы не удивишь. Однако июльский саммит, начавшийся в прошлую пятницу в Брюсселе и так до сих пор и не закончившийся, побил все рекорды по спорам и разногласиям.

Началась первая очная после окончания карантинов в Европе встреча лидеров ЕС в дружеской атмосфере. Участники здоровались, соприкасаясь локтями, и поздравляли друг друга с днями рождениями, накопившимися за последние четыре месяца.

Первые признаки напряжения появились на пятничном ужине, который, по словам голландского премьер-министра Марка Рютте, прошел в «слегка мрачной» обстановке после того, как группа участников принялась упрекать его за использование права вето в вопросе создания 750-миллиардного фонда восстановления, из которого предполагается оказывать помощь наиболее пострадавшим в результате пандемии европейским странам. Против этого фонда, вернее, против многих его положений, выступает четверка северных стран во главе с Нидерландами (Дания, Швеция и Австрия) и примыкающая к ним по многим позициям Финляндия.

Болгарский премьер Бойко Борисов обвинил Рютте в желании стать «европейским полицейским», а глава польского правительства Матеуш Моравецкий назвал голландского коллегу и его сторонников «скрягами».

Второй раунд поединка начался в субботу во время обсуждения размеров грантов фонда. Первоначально предлагавшийся размер этой части фонда в размере 500 млрд евро во избежание споров был уменьшен до 450 млрд, но и это показалось «экономной» четверке слишком много. Рютте настаивает на 350 миллиардах.

После двух дней бесконечных споров не выдержали нервы у европейских «тяжеловесов», и канцлер ФРГ Анжела Меркель и президента Франции Эмманюэль Макрон, создатели и главные сторонники фонда восстановления, покинули поздно вечером зал заседаний, в котором продолжали кипеть страсти.

«Они ушли в плохом настроении»,- пожаловался журналистам Рютте.

В третьем раунде главным возмутителем спокойствия вновь стал Марк Рютте. В воскресенье роль обвинителя голландского премьера взял на себя… премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сравнивший Рютте с коммунистической полицией. Орбан, в молодости лично сталкивавшийся с венгерской тайной полицией, был зол на коллегу из Нидерландов не только из-за его упрямства в вопросе о размерах фонда и других деталей, но и из-за того, что голландская делегация с союзниками требует увязать выделение помощи с соблюдением демократических принципов, а с этим, по мнению Брюсселя и западной Европы, у Венгрии так же, как у Польши, большие проблемы.

Помощник Орбана написал в твите, что только «венгры должны решать, на что тратить деньги, принадлежащие Венгрии». Однако эта позиция не нашла понимания у коллег Орбана, потому что Будапешт получает из общеевропейской казны в шесть раз больше, чем вносит в нее.

К воскресному вечеру у многих дипломатов создалось впечатление, что объединенный фронт западной Европе по вопросу главенства правления закона начал давать трещины. Представители «экономной» четверки дали понять, что готовы пойти на послабления в вопросе главенства правления закона в обмен на уступки по фонду восстановления. Однако и третий день саммита не принес главного результата – согласия по новому семилетнему бюджету ЕС размером в 1,68 трлн евро, в который и входит фонд восстановления.

Теперь европейские лидеры соберутся на внеочередной саммит в последние дни июля или, что вероятнее, перенесут решение такого сложного вопроса на августовский саммит.

Провал июльского саммита будет сильным ударом по Евросоюзу. Наиболее пострадавшие от коронавируса страны уже имеют доступ к финансовой подушке в размере 540 млрд евро, но в Париже, Берлине, Риме и Мадриде считают, что этих денег не хватит для полноценной борьбы с нависшей рецессией.

Провал саммита станет также сильным ударом по престижу Европы, поскольку показывает, насколько она разобщена и не в состоянии действовать сообща даже в моменты таких глубоких кризисов. Он ослабит позиции нового руководства ЕС: президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, автора плана восстановления, и президента Европейского Совета Шарля Мишеля, главного посредника в переговорах.

Впрочем, шансы избежать неприятных последствий еще остаются. Покидая зал переговоров на рассвете, уставшие участники переговоров договорились продолжить их после обеда в понедельник в надежде, что здравомыслие возобладает и компромисс все же будет найден.