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В России зафиксировано минимальное количество новых случаев коронавируса, начиная с апреля

Москва, 20.07.2020
  • В России зафиксировано минимальное количество новых случаев коронавируса, начиная с апреля

ТАСС

По данным на 20 июля, в России выявлено за истекшие 24 часа 5 940 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Суточный прирост обновил минимум с апреля - 29 апреля в России был зафиксирован 5841 случай новой коронавирусной инфекции, после чего шкала суточной заболеваемости не опускалась ниже шести тысяч. В общей сложности в РФ за все время эпидемии выявлено 777 486 случаев COVID-19. Летальных исходов в стране за последние сутки зафиксировано 85 человек, за весь период - 12 427. Таким образом, показатель смертности от инфекции второй день подряд остается самым низким за июль, с начала месяца этот показатель держался стабильно выше ста случаев за день. Выписаны за последние сутки из российских больниц 3 258 пациентов, за все время поправились 553 602 человека. Общее число активных больных составляет 211 457 человек.

Первое место антирейтинга продолжают удерживать США, где число заболевших превысило 3,7 миллиона. На втором месте продолжает оставаться Бразилия, где инфицированных уже 2 млн. Третье место остается за Индией – 1 млн. заболевших. Россия продолжает удерживать четвертую позицию антирейтинга - 771,5 тысячи инфицированных. На пятой позиции, сместив Перу, расположилась ЮАР (364,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран. 

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве – 578 новых диагнозов за сутки, летальных исходов - 15, выписано из столичных больниц 379. На втором месте Ханты-Мансийский АО - 236 новых случаев, на третьем месте Свердловская область (+234), далее Санкт-Петербург (+195).

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