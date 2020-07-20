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Страны Евросоюза нашли замену российскому газу

Москва, 20.07.2020
  • Страны Евросоюза нашли замену российскому газу

Из открытых источников

Правительство Израиля одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода EastMed, который будет поставлять в ЕС газ вместо российской корпорации «Газпром», пишет Reuters.

Новый трубопровод будет проложен по дну Средиземного моря и предназначен для транспортировки газа из Израиля и Кипра в Грецию, Италию и страны ЕС. Стоимость нового газопровода, который предположительно заработает к 2025 году, оценивается в шесть миллиардов евро объемом 10 миллиардов кубометров газа в год. При необходимости пропускная способность может быть удвоена.

Сообщается, что ЕК выделила 35 миллионов евро на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. По заявлению министра энергетики Израиля, документ «является исторической вехой, превращающей Израиль в экспортера энергоресурсов», поскольку ранее страна была только импортером газа.

Ранее сообщалось, что поставки «Газпрома» в страны Европы с начала года упали на 20% из-за снижения стоимости газа, вызванной рекордной заполненностью хранилищ, напоминает агентство.

Ранее сообщалось, что с 1 августа цена на газ для населения РФ вырастет на 3%. Соответствующая информация приводится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который публикуется на официальном портале правовой информации. О новых ценах на газ для промышленности пока неизвестно.

О возможном повышении цен на газ для населения России стало известно еще в апреле текущего года из приказа о повышении цен на газ, добываемый «Газпромом» и аффилированными лицами.

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